Пенсии тем, кто работал в РФ: как правительство предлагает урегулировать вопрос

Из-за военной агрессии РФ усложнились возможности урегулирования вопроса назначения пенсий для тех украинцев, которые в свое время работали в стране-агрессоре. В Раде зарегистрирован правительственный законопроект №9453, призванный решить этот вопрос. Фокус выяснил, что он меняет.

После широкомасштабного вторжения РФ фактически прекращен документооборот и контакты между государственными учреждениями Украины и России. Поэтому подтверждение продолжительности трудового стажа и суммы заработка тем, кто работал в стране-агрессоре и хочет выйти на пенсию в Украине стало невозможным. Об этом пишет Фокус в новой статье "Пенсия не для всех. Можно ли получить в Украине стаж, если основное место работы — за границей".

Из-за денонсации Соглашения о гарантиях прав граждан государств — участников СНГ в области пенсионного обеспечения Киевом и Москвой, право на назначение пенсии в Украине потеряют:

граждане Украины, которые приобрели стаж в государствах — участниках СНГ;

военнослужащие, получавшие пенсию в соответствии с Соглашением о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и членов их семей и государственном страховании военнослужащих государств — участников СНГ;

сотрудники органов внутренних дел, получавшие пенсию в соответствии с Соглашением о порядке пенсионного обеспечения и государственного страхования сотрудников органов внутренних дел государств — участников СНГ.

В Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект №9453, нацеленный урегулировать этот вопрос.

Правительственный проект закона №9453 предлагает:

урегулировать вопрос исчисления размера пенсии пропорционально страховому стажу, приобретенному в Украине, для лиц, работавших в Украине и за ее пределами;

урегулировать вопрос зачисления стажа, приобретенного за период работы в государствах, входивших в состав бывшего СССР;

определить условия пенсионного обеспечения военнослужащих, имеющих страховой стаж, приобретенный в РФ.

Законопроект предусматривает возвращение к идентификации ВПЛ на общих основаниях Фото: УНИАН

"Законопроект 9453 положительно повлияет на будущих пенсионеров, а это около 1 миллиона человек. Так, предлагается учитывать стаж работы за рубежом. Это будет касаться и наших граждан, которые были вынуждены выехать из Украины и которые официально устроились за рубежом на работу. Период их работы за границей будет засчитываться в общий стаж и на момент выхода на пенсию он будет учитываться", — говорит адвокат Дмитрий Кострюков.

Прекращение документооборота между РФ и Украиной затрудняют уточнение проблемных вопросов при назначении пенсий.

"Законопроект предусматривает, каким образом исчисляется стаж, если человек работал за границей, проходил военную службу за рубежом, каким образом включать эти периоды в трудовой стаж, как рассчитывать пенсии, и предусматривает определенные моменты по увеличению размера пенсии, то есть перерасчет", — отмечает Николай Максимов, адвокат ЮК RIYAKO&PARTNERS.

Однако документ не устраняет препятствий для урегулирования вопросов зачисления стажа при неправильном оформлении документов.

"Со стажем [приобретенным в странах СССР] огромная проблема, потому что примерно 50 — 60% людей его не учитывают, а они не могут сделать запрос в Россию, не получают там никакого ответа, потому что консульские каналы связи не работают, министерства юстиции никак не взаимодействуют, — констатирует Максимов.

Документ определяет условия пенсионного обеспечения военнослужащих, имеющих страховой стаж, приобретенный в РФ. Фото: Pexels

Авторы законопроекта также предлагают дополнить перечень оснований прекращения выплаты пенсии, в частности, при следующих условиях:

временное проживание за границей по заявлению пенсионера о прекращении выплат;

лицо признано безвестно отсутствующим или объявлено умершим в установленном законом порядке;

пенсионеру предоставлен статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах;

пенсию не получали в течение 6 месяцев подряд в организациях, осуществляющих выплату и доставку пенсий, или в случае отсутствия в течение 6 месяцев подряд расходных операций в учреждениях банков по текущим счетам, на которые производится выплата пенсий;

получатели пенсии не проходили физической идентификации в случаях, предусмотренных законодательством.

Также документом предлагается восстановить условия идентификации для внутренне перемещенных лиц на общих основаниях.

Напомним, граждане, которые получили статус ВПЛ до начала вторжения России, должны пройти физическую идентификацию в "Ощадбанке" для получения социальных выплат. Это можно сделать как лично, так и приняв участие в видеоконференции, во время которой нужно показать подтверждающие документы или пройти авторизацию на веб-портале Пенсионного фонда с использованием идентификации через "Дію" и др.

Также Фокус писал, что украинские пенсионеры из прифронтовой зоны могут получить доплаты от ООН. Размер помощи определяется как разница между 3000 грн и пенсионной выплатой, но не может быть меньше 100 грн.