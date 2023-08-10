Оформить субсидию в "Дії": украинцам рассказали, когда запустят услугу

Украинцев обещают не оставлять без субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в новом отопительном сезоне. Кроме того, правительство хочет полностью оцифровизовать процедуру по оформлении помощи.

Украинцы до конца 2023 года смогут оформлять жилищные субсидии по упрощенной системе через портал государственных услуг "Дія". Об этом в интервью "Укринформу" рассказала глава Министерства социальной политики Оксана Жолнович.

По ее словам, специалисты уже разрабатывают механизм упрощенного варианта подачи заявлений через "Дію".

"Сейчас полностью цифровизируем эту услугу. С декабря такую помощь можно будет оформить в "Дії" в один клик", — рассказала она.

Оксана Жолнович также добавила, что украинцев не оставят без субсидии во время отопительного сезона, несмотря на сложную экономическую ситуацию из-за войны. Также в правительстве ожидают, что количество граждан, желающих получить помощь от государства на оплату коммуналки, увеличится с осени из-за повышения тарифов на электроэнергию.

"Летом произошло повышение цен на энергоресурсы, поэтому мы понимаем, что увеличится количество людей, нуждающихся в такой услуге. И мы готовимся к этому", — сказала Оксана Жолнович.

Как подать заявление на субсидию по упрощенной процедуре?

Для этого нужно:

открыть вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда;

в верхнем правом углу нажать "Вход" и пройти авторизацию с помощью электронной квалифицированной подписи (КЭП), указав название аккредитованного центра сертификации ключей, который сгенерировал КЭП, загрузить файл ключа и ввести пароль;

в личном кабинете в левом боковом меню выбрать "Коммуникации с ПФУ" и кликнуть на графу "Заявление на жилищную субсидию или льготу". В новом окне нажать "Продолжить";

потом перейти на "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии по экспериментальному проекту";

заполнить все необходимые поля. Указать информацию о себе, внести паспортные и адресные данные, добавить информацию об участниках обращения и банковские реквизиты, на которые будут поступать средства, если субсидию назначат;

если заявление подается не по зарегистрированному, а по фактическому месту жительства, нужно добавить сканированную копию договора аренды. Для этого нужно нажать кнопку "Добавить файл";

далее жмете на "Сформировать заявление", которая находится в конце онлайн-формы.

проверяете внесенные данные, после чего жмете на "Подписать и отправить в ПФУ". Автоматизированная система проверит полноту и корректность заполнения заявления;

узнать о назначении субсидии можно в разделе "Мои обращения" — "Статус обращения".

Напомним, ранее Фокус объяснял, по каким причинам украинцам могут отменить субсидию на оплату коммунальных услуг. Также напомним, что в 2023 году внедряется усиленный вариант мониторинга выплат жилищных субсидий. Службы будут проводить три этапа проверки: