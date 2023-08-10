"За прошлые победы": ВАКС обязал Коболева носить электронный браслет еще 2 месяца

По словам экс-главы "Нафтогаза", трансляция заседания не проводилась из-за запрета суда. Бывший топ-чиновник считает, что следствие и Фемида не озвучили разумных объяснений для продления ареста.

Высший антикоррупционный суд снова продлил меру пресечения для экс-главы "Нафтогаза" Андрея Коболева. Он обязан носить электронный браслет еще два месяца. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook 9 августа.

По его словам, суд отказался транслировать заседания из-за "недоказанности широкого общественного интереса к делу Стокгольмских бонусов". Ближайшие 2 месяца Андрей Коболев продолжит носить электронный браслет, после чего состоится новое слушание.

"Сегодня (9 августа − ред.) ВАКС продлил все мои обязанности как подозреваемого, включая ношение главной награды от государства за прошлые победы − браслета, еще на 2 месяца. Результаты допросов независимых членов Наблюдательного совета стороной обвинения снова не были представлены", — говорится в сообщении.

Кроме того, Андрей Коболев отметил, что ему якобы не предоставили разумных объяснений по этому факту.

Ограничения для Коболева: реакция ВАКС

В пресс-службе Высшего антикоррупционного суда отметили, что судья удовлетворила ходатайство прокурора о том, чтобы продлить срок действия обязанностей, которые были возложены на бывшего главу компании "Нафтогаз". Ограничения будут действовать до 10 октября.

Андрей Коболев будет и дальше обязан встречаться по требованию с детективом, прокурором, следователем. Также ему запрещено покидать пределы Киева и Киевской области без соответствующего разрешения.

В случае смены места жительства также нужно предупредить об этом прокурора или детектива. Запрещено общаться с личностями, которые имеют непосредственное отношение к делу.

При всем этом, необходимо носить не снимая специальный электронный браслет контроля.

Напомним, 1 марта сообщалось, что ВАКС определил экс-главе "Нафтогаза" Коболеву меру пресечения. Сумма залога на тот момент составила 230 миллионов гривен.