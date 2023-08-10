Украина объявила временные коридоры для торговых судов в Черном море, — ВМС

Как отметили в ведомстве, новые маршруты нужны в первую очередь для того, чтобы обеспечить выход гражданских суден, которые стали заложниками российской агрессии в Черном море и пребывают в украинских портах.

В Военно-морских силах ВС Украины утвердили временные маршруты для коммерческих судов, движущихся в/из украинских портов. Об этом в четверг 10 августа, сообщила пресс-служба ведомства.

В ВМС отмечают, что на протяжении всех установленных маршрутов сохраняется военная угроза и потенциальная опасность со стороны Российской Федерации.

Как отмечают в пресс-центре ВМС, ранее указанные маршруты были предложены Украиной в обращении к Международной морской организации.

"Совет Международной морской организации признал право Украины на свободное торговое судоходство, которое гарантировано международным морским правом", — отметили в ВМС.

Сообщается, что новые маршруты призваны в первую очередь обеспечить выход гражданских судов, которых находятся в портах "Черноморск", "Одесса" и "Пивденный".

Для прохода по этим маршрутам будет необходимо иметь допуск, который будет выдаваться судам, чьи владельцы или капитаны официально подтвердят готовность к плаванию в данных условиях.

Кроме того, в ВМС напомнили, что последнее судно с украинскими продовольственными грузами покинуло порт Одессы 16 июля.

"После выхода России из зернового соглашения государство-агрессор атаковало портовую зерновую инфраструктуру с целью прекратить доступ украинского продовольствия на мировые рынки. Мировые лидеры, в том числе стран Африки, призвали Россию прекратить шантаж продовольствием и не препятствовать украинскому агроэкспорту", — резюмировали в ВМС.

Напомним, что Россия в июле прекратила свое участие в Черноморской зерновой инициативе. В Минобороны РФ заявили, что корабли, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с 20 июля будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.

В ответ на это Министерство обороны Украины объявило, что начиная с 21 июля все российские суда, которые направляются в акваторию Черного моря в сторону морских портов РФ и временно оккупированных украинских морских портов, будут рассматриваться как корабли, способные перевозить военный груз.