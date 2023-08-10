В Украине забрали завод у российского политика: что известно

Предприятие, которое занимается производством и поставок гильз и цилиндров для двигателей внутреннего сгорания, теперь перейдет в собственность Украины.

Высший антикоррупционный суд 10 августа 2023 года в рамках закона о санкциях взыскал в доход государства 100% доли уставного капитала предприятия, которое занимается производством машиностроительной продукции двойного назначения. Сам завод принадлежит российскому политику, сообщает пресс-служба суда.

В сообщении не называется имя подсанкционного лица, но на 10 августа, как указано в расписании, суд должен был рассмотреть иск к российскому гражданину Сергею Калашнику.

Предметом взыскания в доход государства, согласно иску, является 100% уставного капитала ООО "Мотордеталь-Конотоп" Фото: Пресс-служба ВАКС

Предметом взыскания в доход государства, согласно иску, является 100% уставного капитала ООО "Мотордеталь-Конотоп". Предприятие занимается производством и поставкой гильз и цилиндров для двигателей внутреннего сгорания.

Предприятие способно производить более 1,5 тысячи наименований гильз для любой автомобильной техники, судов и тепловозов. На заводе есть чугунно-литейное производство, два механообрабатывающих цеха и вспомогательные цеха.

На сайте завода сказано, что он способен изготавливать более 1500 наименований гильз для любой автомобильной техники, судов и тепловозов.

Решение Высшего антикоррупционного суда еще можно обжаловать в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда в течение пяти дней со дня его провозглашения.

Кто такой Сергей Калашник?

У российского политика отобрали завод в Украине Фото: Вместе РФ

Он является членом Совета федерации (верхней палаты парламента) России. Находится под санкциями большинства стран Европы, а СНБО Украины наложил на него санкции в сентябре 2022 года.

Напомним, в июле 2023 года Высший антикоррупционный суд решил взыскать активы в Киеве у дизайнера и российского пропагандиста Артемия Лебедева. Так, суд взыскал в пользу государства две квартиры в центре столицы: одну площадью 138 квадратных метров на Ярославовом Валу и другую площадью 193 квадратных метров на улице Саксаганского.

А в сентябре 2022 года в Украине впервые с начала полномасштабной войны конфисковали активы бизнесмена из России Владимира Евтушенкова, который является основателем холдинга АФК "Система".