Переселенцев предупредили об изменениях в выплатах на проживание: в чем причина

Вынужденные переселенцы продолжают получать финансовую помощь от государства. Однако в августе выплаты поступят гражданам позже.

В августе 2023 года внутренние переселенцы получат государственные выплаты несколько позже, чем обычно. Причина заключается в изменениях выплатных периодов, сообщают в Министерстве социальной политики.

Отмечается, что большинство вынужденных переселенцев получат денежную помощь на проживание после 15 августа. Зато в июле и июне деньги поступали гражданам после 3, 13 и 23 числа.

"Это означает, что Минсоцполитики перечисляет бюджетные средства для выплаты пособия на проживание для ВПЛ после 15 и 28 числа ежемесячно", — говорится в сообщении.

Впрочем, не все переселенцы получат средства после 15 числа — некоторым гражданам средства начислят после 28 августа. В ведомстве объясняют, что это касается тех, кому выплаты были назначены или доначислены уже после 15 августа 2023 года.

Сколько платит государство переселенцам в 2023 году

Украинская власть продолжает финансово поддерживать граждан, которые оказались в трудном положении из-за полномасштабного нападения России. Сейчас размер денежной помощи составляет:

3 000 гривен — детям и гражданам с инвалидностью;

— детям и гражданам с инвалидностью; 2 000 гривен — остальным всем остальным гражданам.

Кто из ВПЛ не будет получать выплаты на проживание

Выплату могут отменить, если контролирующие органы узнают о таких действиях граждан:

находились за границей более 30 дней, кроме случаев служебной командировки, оздоровления детей, стажировки, реабилитации, в связи со смертью родственника и т.д;

находятся в колонии;

осуждены за преступления по трем статьям Уголовного кодекса — 109 (попытка свержения государственного строя), 110 (посягательство на территорию Украины), 111 (государственная измена);

вернулись на временно оккупированные территории или в места, где не прекратились боевые действия.

Напомним, что с 1 сентября в Украине начнутся проверки переселенцев: чиновники будут выяснять, не выехали ли некоторые граждане за границу и не стали ли владельцем дорогостоящего имущества.

А 2 августа 2023 года стало известно, кто в последний летний месяц может получить прибавку к социальным выплатам. Так, некоторым украинцам могут выплатить единовременное пособие в размере от 450 гривен до 3100 гривен.