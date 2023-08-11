Росла 4 квартала подряд: экономика РФ восстанавливается, несмотря на санкции, — Bloomberg

По информации журналистов, в 2024-м году экономика России может вернуться к довоенному уровню, а в 2025-м году — вырасти еще на 1-2%.

Российская экономика постепенно восстанавливается, несмотря на санкции, которые были введены Западом. Более того, она может вернуться к довоенному уровню уже в 2024-м году. Об этом пишет издание Bloomberg.

По словам журналистов, желание чиновников в Кремле усилить набор россиян на службу в армию для войны против Украины может усугубить положение. Данные по ВВП означают, что экономика России росла четыре квартала подряд после спада более чем на 4% год назад. Увеличение расходов на оборону привело к росту промышленного производства, в то время как потребительский спрос набирает обороты на фоне увеличения расходов на социальную поддержку и повышения заработной платы.

Издание пишет, что Банк России недавно повысил свой годовой прогноз роста до 1,5–2,5% на 2023-й год, отметив, что объем производства в большинстве секторов, ориентированных на внутренний спрос, достиг или даже превысил довоенный уровень. В следующем году прогнозируется рост на уровне 0,5-2,5%, а в 2025-м году – 1-2%.

С другой стороны, проблемы для российской экономики могут выроста из-за нехватки рабочей силы. Также неуклонно снижаются доходы от экспорта, хотя потоки импорта остаются стабильными.

Напомним, что 9 августа СМИ писали, что российский рубль попал в тройку худших валют среди развивающихся рынков. Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина неоднократно указывала на ухудшение условий внешней торговли как на основную причину обвала рубля. По словам журналистов, в июне 2023-го года крупные российские экспортеры продали на рынке 84% своей валютной выручки. Но их доходы сократились до 6,9 млрд долларов в июле.