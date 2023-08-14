Пенсии в Украине: что делать, если не хватает стажа для оформления выплат по возрасту

Ежегодно в Украине увеличивается количество стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту. В этом году гражданам нужно иметь не менее 30 лет стажа.

В 2023 году украинцы, которым исполнилось 60 лет, имеют право на назначение пенсии по возрасту только при наличии 30 лет страхового стажа. Однако иногда может хватить стажа. О том, что делать в таких случаях, рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Право на назначение пенсии по возрасту по достижении 60-летнего возраста в 2023 году при наличии 30 лет страхового стажа определяется ст. 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

"Возраст выхода на пенсию по возрасту в Украине определяет продолжительность страхового стажа, приобретенного лицом — это 60 или 63, или 65 лет", — говорилось в сообщении.

Отметили, что право на пенсию возникнет при достижении более позднего возраста, если в 60-летнем возрасте не хватило необходимого стажа. Если украинцу не хватает нескольких месяцев стажа, то выйти на пенсию можно и до достижения 63-летнего возраста. В таком случае нужно официально трудоустроиться и накопить недостающие месяцы страхового стажа. Кроме этого, можно внести добровольные взносы в размере не менее минимального страхового взноса (по 1 474 гривен ежемесячно).

Если в 2023 году лицу исполнилось 60 лет, однако 30 лет стажа он приобретет в 2024-2025 годах, то за назначением пенсии можно обратиться с момента приобретения вышеупомянутого размера страхового стажа, ведь продолжительность необходимого стажа определяется на время достижения пенсионного возраста.

Напомним, в ПФУ заявили, что одной из причин отказа в назначении пенсии или потери части страхового стажа являются ошибки в оформлении трудовой книжки. В фонде советуют уже сейчас обратиться в отдел кадров предприятия, где работаете, и проверить свою трудовую книжку на правильность заполнения.

Фокус писал, что украинцы могут отложить выход на пенсию для того, чтобы получить более высокие выплаты в будущем.