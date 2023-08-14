На ботинки и охрану: зачем "Энергоатом" тратит миллионы на закупки для ЗАЭС

Запорожская АЭС находится под контролем россиян с весны 2022 года, но за это время "Энергоатом", как сообщает депутат Ярослав Железняк, объявил 214 тендеров для ЗАЭС на общую сумму в 566 миллионов гривен.

В Украине назревает новый скандал, связанный с закупками на серьезные суммы во время войны. На этот раз в эпицентре внимания оказалась госкомпания "Энергоатом", которая тратит миллионы гривен на закупки для Запорожской АЭС, хотя станция находится под оккупацией РФ.

Что случилось

8 августа народный депутат Ярослав Железняк со ссылкой на данные платформы Prozorro, сообщил в своем Telegram-канале, что "Энергоатом" после оккупации ЗАЭС объявил 214 тендеров для ЗАЭС на общую сумму в 566 миллионов гривен.

Он также сообщил, что компания, например, заключила контракт на приобретение 3021 пару ботинок за 3 миллиона гривен. То есть за каждую пару ботинок "Энергоатом" отдаст более 1 тысячи гривен.

"Энергоатом" после оккупации ЗАЭС объявил 214 тендеров для ЗАЭС Фото: Telegram/Ярослав Железняк

"Поскольку производитель известен, то спокойно обе позиции "забил" в интернете. Такая же обувь продается за 475 грн в "Эпицентре" (а в тендере 1020 грн) и за утепленные 630 грн (а в тендере уже 1140 грн)", — написал тогда Железняк.

Стоимость ботинок в интернете значительно меньше, чем выбрал "Энергоатом" Стоимость ботинок в интернете значительно меньше, чем выбрал "Энергоатом" Фото: Telegram/Ярослав Железняк

По его информации, были и другие тендеры. Например:

210 миллионов гривен — на организацию персонала станции;

28 миллионов гривен — на услуги по охране от пожаров территории, зданий и сооружений Запорожской АЭС;

12,5 миллиона гривен — на проведение государственной экспертизы документации.

Еще часть тендеров вообще не состоялась.

"Там есть, например, картофель по 32 грн/кг или мука по 28 грн/кг. Просто интересно, как мы контролируем, что там все "ок" с закупками", — добавил Ярослав Железняк.

Что говорят в "Энергоатоме"

На информацию Ярослава Железняка в компании отреагировали 14 августа, то есть почти через неделю после публикации. В "Энергоатоме" объяснили, что тратят деньги на ЗАЭС из-за того, что она "была, есть и останется украинской".

"Поэтому "Энергоатом" поставляет электроэнергию для обеспечения внутренних потребностей станции и несет другие расходы, связанные с ее функционированием. Поэтому вызывает удивление возмущение тем, что компания закупает товары для преданных Украине работников, которые, несмотря на безумное давление и риск для своей жизни, продолжают работать и поддерживать жизнедеятельность украинской АЭС", — говорится в заявлении.

Информацию депутата о том, что компания покупает дорогие товары, хотя на рынке есть более дешевые предложения, компания назвала манипуляцией.

"Манипуляция заключается в том, что приведенные примеры отличаются от закупленных по тендеру, в чем легко убедиться, просмотрев спецификацию товара. Так были закуплены кожаные ботинки с защитой от проколов, тогда как приводится пример простых ботинок, которые дешевле примерно вдвое", — отметили в "Энергоатоме".

В компании заверили, что не нарушили ни один из пунктов украинского законодательства, когда проводили закупки для ЗАЭС.

Между тем Ярослав Железняк в своем Telegram-канале 14 августа сообщил, что закупки будет проверять временная следственная комиссия в Верховной Раде.

"У нас создана в Верховной Раде временно-следственная комиссия по закупкам, поэтому я обращусь к председателю Владимиру Цабалю с просьбой вызвать всех причастных к закупкам на Запорожскую АЭС и там услышать вашу публичную позицию. Также отправлю запрос в Госаудиторскую службу и Счетную палату, для срочной проверки всех расходов", — говорится в сообщении Железняка.

Напомним, зимой 2023 года журналисты проанализировали закупки продуктов питания для бойцов ВСУ. Оказалось, что Министерство обороны планировало приобрести партию яиц по 17 долл./шт. Министр обороны Резников сначала заявил, что речь не о штуках, а о килограммах, а впоследствии — что ему вообще неизвестно об этом контракте.