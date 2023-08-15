Падение российского рубля подчеркивает большие проблемы в экономике РФ, — WP

По словам журналистов, Россия по-прежнему имеет довольно устойчивый профицит торгового баланса, но этого недостаточно, чтобы компенсировать отток капитала и стабилизировать обменный курс.

В понедельник 14 августа российский рубль упал до самого низкого показателя в отношении к доллару за 17 месяцев. Так, он опустился до 102 рублей за 1 доллар. Об этом сообщило американское издание The Washington Post.

По словам журналистов, рубль потерял примерно четверть своей стоимости по отношению к доллару с тех пор, как Россия полномасштабно вторглась в Украину в 2022-м году. Западные санкции нанесли ущерб торговому балансу России, а военные расходы резко возросли. Дефицит бюджета и значительная нехватка рабочей силы также способствовали росту инфляции.

Издание пишет, что, согласно недавнему опросу, в прошлом месяце более 40% российских промышленных предприятий сообщили о нехватке рабочих рук.

Экономические аналитики говорят, что недавний мятеж ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным, а также слухи о новой волне мобилизации, возможно, также привели к снижению курса рубля.

Олег Ицхоки, профессор экономики Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, сказал, что новое падение было частью "постоянной тенденции обесценивания" и ускорения, а не стихийным кризисом.

По словам Ицхоки, хотя Россия по-прежнему имеет довольно устойчивый профицит торгового баланса, но этого недостаточно, чтобы компенсировать отток капитала и стабилизировать обменный курс. Центральный банк РФ может сделать "немногое", кроме повторного введения тех финансовых ограничений, которые он ввел в начале полномасштабной войны с Украиной.

"Сейчас также хорошее время для Запада ввести финансовые и экспортные санкции, чтобы ограничить фискальное пространство для текущих и будущих военных действий России в Украине и в других местах", — сказал он.

Напомним, что 9 августа сообщалось, что российский рубль попал в тройку худших валют среди развивающихся рынков. Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина неоднократно указывала на ухудшение условий внешней торговли как на основную причину обвала рубля. По словам журналистов, в июне 2023-го года крупные российские экспортеры продали на рынке 84% своей валютной выручки. Но их доходы сократились до 6,9 млрд долларов в июле.