Транзит украинского зерна: в ближайшие месяцы Румыния удвоит объем перевозок через Констанцу

Ситуация с экспортом зерна из Украины обострилась после того, как РФ вышла из зерновой сделки и начала регулярно обстреливать украинские речные порты на Дунае. Ожидается, что ежемесячно Румыния будет транспортировать до 4 млн тонн.

Официальный Бухарест в ближайшие месяцы намерен вдвое увеличить объем транзита украинского зерна, которое ежемесячно прибывает в порт Констанца. Такое заявление сделал глава Минтранспорта страны Сорин Гриндяну, передает Reuters.

Гриндяну присутствовал на встрече министров и политиков стран ЕС, США, Украины, Молдовы и Румынии, проходившей в портовом румынском городе Галаце.

Положение вокруг экспорта зерна из Украины обострилось после того, как РФ вышла из зерновой сделки и начала регулярно обстреливать украинские речные порты на Дунае — Рени и Измаил.

До решения РФ о выходе из сделки через дунайские порты проходило порядка 25% поставок. Зерно грузят на баржи, отправляют вниз по Дунаю через территориальные воды Румынии — в порт Констанца. Дальше оно идет в страны-импортеры.

В ближайшие месяцы Румыния планирует увеличить объемы транспортировки зерновых с 2 до почти 4 млн тонн в месяц.

Напомним, что ВС РФ обстреливают украинские зернохранилища ракетами для уничтожения авианосцев. По данным Минобороны Великобритании, российские войска атакуют украинские хранилища зерна ракетами Х-22 в сочетании с дронами-камикадзе.

Также сообщалось, что мировые цены на зерно вновь пошли вверх: Россия провоцирует подорожание зерна.