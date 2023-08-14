Цены на зерновые снова ползут вверх: как Россия провоцирует подорожание зерна

Зерно на мировых рынках снова дорожает на фоне нестабильной ситуации с экспортом украинской агропродукции и нового инцидента в Черном море.

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Стоимость пшеницы подорожала утром 14 августа 2023 года после инцидента в юго-западной части Черного моря с участием российских военных и иностранного грузового судна Sukru Okan, которое направлялось в украинский порт Измаил. Как сообщает агентство Bloomberg, фьючерсы отреагировали на нарастающую напряженность на ключевом водном пути.

Так, фьючерсы прибавили в цене на 1,2% до 6,56 долларов за бушель после снижения, которое фиксировалось в пятницу, 11 августа. Тогда бушель пшеницы подешевел на 1,5%.

Фьючерсы на пшеницу выросли до 6,56 долларов за бушель Фото: Bloomberg

Тем временем, как отмечают журналисты, в Министерстве сельского хозяйства США повысили оценку поставок российской пшеницы до 48 млн тонн на сезон 2023/2024 годов. То есть около четверти мировой торговли пшеницей будет теперь приходится на Россию.

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В публикации также сказано, что поставки зерна в Причерноморье находятся под угрозой после истечения срока действия в июле соглашения, разрешавшего безопасный проход судов, экспортирующих украинское зерно и другие продукты питания из портов Большой Одессы.

Напомним, 13 августа Министерство обороны РФ сообщило, что остановило движение иностранного судна в Черном море, которое направлялось в порт Измаила в Одесской области. При этом в российском ведомстве рассказали, что военные совершили предупредительные выстрелы в воздух, чтобы остановить корабль. После остановки вертолет российских войск Ка-29 якобы высадился на его борту, а россияне провели досмотр. Но вся эта информация оказалась неправдивой.

Как сообщили позже в InformNapalm, россияне только угрожали экипажу корабля. Само судно после этого временно сменило курс в направлении берега в территориальных водах Турции.

"На борту Sukru Okan находился турецкий экипаж, который "положил б***т" на угрозы и не подчинился. Так что ра***сты соврали об "успешном осмотре" судна", — рассказали специалисты.

Также напомним, США в конце июля пригрозили Кремлю серьезными последствиями за нападения на корабли в Черном море, которые участвуют в "зерновой сделке".