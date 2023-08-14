Ціни на зернові знову повзуть угору: як Росія провокує подорожчання зерна

Зерно на світових ринках знову дорожчає на тлі нестабільної ситуації з експортом української агропродукції та нового інциденту в Чорному морі.

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Вартість пшениці подорожчала вранці 14 серпня 2023 року після інциденту в південно-західній частині Чорного моря за участю російських військових та іноземного вантажного судна Sukru Okan, що прямувало в український порт Ізмаїл. Як повідомляє агентство Bloomberg, ф'ючерси відреагували на наростаючу напруженість на ключовому водному шляху.

Так, ф'ючерси додали в ціні на 1,2% до 6,56 доларів за бушель після зниження, яке фіксували в п'ятницю, 11 серпня. Тоді бушель пшениці подешевшав на 1,5%.

Ф'ючерси на пшеницю зросли до 6,56 доларів за бушель Фото: Bloomberg

Тим часом, як зазначають журналісти, у Міністерстві сільського господарства США підвищили оцінку поставок російської пшениці до 48 млн тонн на сезон 2023/2024 років. Тобто близько чверті світової торгівлі пшеницею буде тепер припадає на Росію.

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У публікації також ідеться, що постачання зерна в Причорномор'я перебувають під загрозою після закінчення терміну дії в липні угоди, що дозволяла безпечний прохід суден, які експортують українське зерно та інші продукти харчування з портів Великої Одеси.

Нагадаємо, 13 серпня Міністерство оборони РФ повідомило, що зупинило рух іноземного судна в Чорному морі, яке прямувало в порт Ізмаїла в Одеській області. При цьому в російському відомстві розповіли, що військові здійснили попереджувальні постріли в повітря, щоб зупинити корабель. Після зупинки вертоліт російських військ Ка-29 нібито висадився на його борту, а росіяни провели огляд. Але вся ця інформація виявилася неправдивою.

Як повідомили пізніше в InformNapalm, росіяни лише погрожували екіпажу корабля. Саме судно після цього тимчасово змінило курс у напрямку берега в територіальних водах Туреччини.

"На борту Sukru Okan перебував турецький екіпаж, який "поклав б***т" на погрози і не підкорився. Тож ра***сти збрехали про "успішний огляд" судна", — розповіли фахівці.

Також нагадаємо, США наприкінці липня пригрозили Кремлю серйозними наслідками за напади на кораблі в Чорному морі, які беруть участь у "зерновій угоді".