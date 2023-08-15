Рубль в России бъет рекорды: как в Кремле хотят исправить ситуацию

Российский рубль уже ослаб на 23% по отношению к доллару в 2023 году, но аналитики убеждены, что ситуация в будущем станет еще хуже.

В понедельник, 14 августа, российский рубль упал до самого низкого показателя в отношении к доллару за более чем год. При этом россиянам продолжают рассказывать, что экономика страны развивается и растет, а международные санкции не мешают процветанию страны. В то же время власти признают: давление на российскую экономику растет, поскольку импорт увеличивается быстрее, чем экспорт, а еще растут военные расходы. Об этом пишет BBC.

Что происходит с рублем

По словам экономистов, ситуация в России может привести к инфляции. Так, для россиян подорожают поездки за рубеж. А курс рубля теперь целиком и полностью находится под управлением Центробанк. Крис Уифер, партнер-основатель евразийской консалтинговой фирмы Macro-Advisory, говорит, что в 2022 году экономическим приоритетом для России было сохранить стоимость рубля на как можно более высоком уровне. Однако теперь чиновники решили девальвировать валюту, чтобы сбалансировать государственные расходы.

Падение курса российского рубля напрямую связано с этим решением. При этом эксперты рассказали журналистам, что паники среди россиян нет, они не спешат снимать деньги со своих карточных счетов.

"После 18 месяцев войны и изоляции россияне привыкают к плохим новостям. Это самая санкционная страна в мире", – говорится в публикации.

В то же время журналисты отмечают, что несмотря на все сложности экономика агрессора держится на плаву.

"Экономика не рухнула, как предсказывали многие на Западе. У Кремля по-прежнему есть ресурсы для жесткого контроля над страной над страной".

Как в Кремле будут "спасать" валюту

Уже 15 августа, как сообщает пропагандистское издание РИА Новости, совет директоров "Банка России" собрался на экстренное заседание. В ходе совещания было принято решение повысить ключевую ставку на 3,5 процентных пункта – с 8,5% до 12% годовых.

Отмечается, что таким образом будут ограничены "риски для ценовой стабильности". Но рубль после решения ЦБ продолжает снижаться: доллар выше 98 рублей, юань около 13,4 рубля, евро выше 107 рублей.

Напомним, 9 августа стало известно, что российский рубль оказался в тройке худших валют среди развивающихся рынков. Как отмечали журналисты, в июне 2023-го года крупные российские экспортеры продали на рынке 84% своей валютной выручки. При этом их доходы сократились до 6,9 млрд долларов в июле.

К слову, еще в начале 2022 года президент РФ Владимир Путин уверял всех, что доллары и евро скомпрометировали себя как валюта. Поэтому он дал задание правительству страны перейти на расчеты в рублях за поставки газа, и отказаться от расчетов в валюте.