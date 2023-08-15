Цены не радуют: какие продукты в Украине за год подорожали больше всего

В Украине, если верить данным Государственной службы статистики, сохраняется тренд на подорожание продуктов. Фокус рассказывает, как изменилась стоимость продуктов по сравнению с 2022 годом.

Продукты питания в Украине продолжают дорожать. Так, за год цены выросли, в среднем, на 13,3%. Причем подорожали самые базовые продукты, свидетельствуют данные Госстата.

Так, в июле 2023 года по сравнению с июлем 2022 года, больше всего подорожали яйца – на 56,4%. На втором месте фрукты, которые этим летом подорожали на 25%. Возможно, подорожание связано с тем, что юг Украины оказался очень близко к боевым действиям, а ранее именно из этой части страны поставлялись ягоды на остальную территорию Украины. Кроме того, россияне заминировали большое количество сельскохозяйственных земель.

Кроме фруктов и яиц, также подорожали:

мясо и мясопродукты — на 22%;

рыба и морские продукты — на 17%;

сыр и творог — на 13%%;

масло — 12%;

молоко и хлеб — на 10%.

По данным Госстата, безалкогольные напитки в этом году прибавили в цене на 20% относительно июля 2022. Не отстают и табачные изделия, которые подорожали на 17,2%, а алкоголь теперь дороже на 9%.

Почему в Украине меняются цены

В НБУ в своем инфляционном отчете сообщали, что во втором квартале 2023 года фактические темпы роста цен были ниже апрельского прогноза регулятора. На это повлияли:

достаточные предложения продуктов питания и горючего;

стабильная ситуации в энергетике;

укрепление наличного курса гривны;

мораторий на повышение тарифов на отдельные услуги ЖКХ.

"Эти факторы перевесили эффекты от более высоких расходов бизнеса, понесенных в результате войны, и повышения тарифов на электроэнергию для населения. Разрушение Каховской ГЭС пока не оказало существенного влияния на инфляцию. Однако, по оценкам НБУ, этот теракт все-таки будет иметь незначительное влияние на потребительские цены в текущем году прежде всего из-за осложнений деятельности ряда предприятий региона и частичной потери урожаев", — сказано в документе.

Ранее Фокус рассказывал, как за год для украинцев подорожали коммунальные услуги. Так, по данным Госстата, в 2023 году граждане платят на 20,6% больше за содержание и ремонт жилья и на 17% — за уборку мусора.

Еще напомним, что рост тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей почти на 70% влияет на рост инфляции. В июне индекс потребительских цен вырос на 0,8% по сравнению с маем.