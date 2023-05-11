Для украинцев дорожает коммуналка: как изменились платежки за год
Согласно статистике, с апреля 2022 года подорожали почти все коммунальные услуги, кроме электроэнергии, природного газа и горячей воды.
В Украине дорожают жилищно-коммунальные услуги. Так, с апреля 2022 года по апрель 2023, общее подорожание составило 4%. Теперь украинцы на 20,6% больше платят за содержание и ремонт жилья. Об этом свидетельствуют данные Госстата.
На втором месте по подорожанию – уборка мусора. Стоимость этой услуги подорожала на 17%. Также прибавили в цене:
- услуги по управлению многоквартирными домами – на 1,8%;
- водоснабжение – на 0,8%;
- канализация – на 0,7%.
В то же время стоимость некоторых услуг не изменилась. Например:
- электроэнергия;
- горячая вода и отопления.
Более того, природный газ даже подешевел. Снижение расценок составило 0,4%.
Что произошло с ценами в течение последнего месяца
С марта по апрель общая стоимость услуг ЖКХ в Украине практически не изменилась. Правда, на некоторые отдельные услуги расценки, все же, пересмотрели:
- содержание и ремонт жилья подорожало на 0,1%;
- услуги по управлению многоквартирными домами – на 0,3%;
- водоснабжение подешевело на 0,8%;
- канализация – на 0,5%.
Стоимость электроэнергии изменится летом
Тарифы на электроэнергию, по словам эксперта по энергетике Геннадия Рябцев, будут пересмотрены с 1 июня или с 1 июля 2023 года. По его словам, энергокомпании сейчас работают себе в убыток, поскольку ни у них, ни у государства нет других источников, которые бы позволили восстановить энергосистему.
"К сожалению, единственным выходом из сложившейся ситуации является повышение цен. Повышать цены до 5-10 грн за кВт/ч — это неподъемный рост для большинства домохозяйств. Поэтому сейчас предлагается несколько вариантов роста стоимости энергоносителей, в частности повышение цен с 1,44-1,68 грн за кВт/ч до 2,4-2,8 грн за кВт/ч", — говорит он.
Напомним, до конца весны, согласно решению Кабмина от 25 апреля, украинцы будут оплачивать электроэнергию по старым ценам, а именно:
- 1,44 грн (с НДС) за 1 кВт-ч – для домохозяйств, потребляющих до 250 кВт-ч (включительно) в месяц;
- 1,68 грн (с НДС) за 1 кВт-ч – для домохозяйств, потребляющих более 250 кВт-ч (включительно) в месяц.
Ранее Фокус также объяснял, почему в Украине уменьшат размер субсидий и число их получателей.