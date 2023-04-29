Новый сезон: в Украине уменьшат размер субсидий и число их получателей, – эксперт
Количество получателей субсидии сократят после завершения отопительного сезона 1 мая. Далее за выплатами будет следить Пенсионный фонд Украины.
Уменьшение расходов на отопление домов в межотопительный сезон повлечет снижение уровня субсидий на оплату ЖКХ. Об этом сказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире единого телемарафона.
"После завершения отопительного сезона количество субсидиантов уменьшается. Будет меньше и субсидия, в теплый период года расходы на коммуналку меньше", — пояснил эксперт.
В отопительный сезон государство автоматически предоставляет субсидии, указал Попенко.
"Если человек не получает субсидию в межотопительный сезон, ему нужно будет с 1 сентября подойти в отделение Пенсионного фонда, чтобы там сделали расчет, может ли этот человек в отопительный сезон рассчитывать на получение субсидий", — заключил эксперт.
Сезон выплат субсидий: что изменится с 1 мая?
Срок действия текущих субсидий закончится 30 апреля. А 1 мая стартует новый сезон выплат субсидий на коммунальные услуги.
Субсидии определяет Пенсионный фонд Украины (ПФУ), а не органы соцзащиты. Написать заявление на получение субсидий можно в любое отделение фонда без привязки к месту жительства.
А получать субсидию можно наличными деньгами в отделениях "Укрпошти" или безналом на банковский счет.
"Субсидия предоставляется гражданам путем перечисления уполномоченным органом средств на счет в банке или выплачивается наличными через почтовое отделение "Укрпочты", – рассказала UBR начальник управления департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат и соцуслуг ПФУ Алена Краснова.
В отопительный сезон, по подсчетам СМИ, украинцы в среднем получали до 1600 гривен субсидии в месяц в отопительный сезон.
Напомним, что в Украине в апреле хотели пересмотреть тарифы на воду, стоимость услуг повысят в 2 этапа: в апреле и в июле этого года.
C 1 февраля текущего года получатели субсидии на оплату услуг ЖКХ могут перечислять деньги коммунальным предприятиям. До этого субсидию учитывали в платежках.
Кому и куда подавать заявление на субсидию?
Заявление и декларацию на получение субсидии нужно подавать таким группам:
- В домохозяйстве есть внутренние переселенцы
- Члены домохозяйства арендуют жилые помещения и платят за услуги ЖКХ;
- Число фактически проживающих в домохозяйстве меньше, чем зарегистрированных;
Документы на назначение жилищных субсидий и льгот подаются в органы ПФУ лично, по почте, через веб-портал или мобильное приложение электронных услуг ПФУ.
Напомним, что Кабмин 21 апреля запретил взимать долги за услуги ЖКХ с переселенцев и проживающих в районе ведения боевых действий.
Фокус в феврале писал о накоплении колоссальных сум долгов за коммунальные услуги в Украине. На 1 декабря 2022 года сумма задолженность составила 35,35 млрд гривен.