Новый сезон: в Украине уменьшат размер субсидий и число их получателей, – эксперт

Количество получателей субсидии сократят после завершения отопительного сезона 1 мая. Далее за выплатами будет следить Пенсионный фонд Украины.

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Уменьшение расходов на отопление домов в межотопительный сезон повлечет снижение уровня субсидий на оплату ЖКХ. Об этом сказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире единого телемарафона.

"После завершения отопительного сезона количество субсидиантов уменьшается. Будет меньше и субсидия, в теплый период года расходы на коммуналку меньше", — пояснил эксперт.

В отопительный сезон государство автоматически предоставляет субсидии, указал Попенко.

"Если человек не получает субсидию в межотопительный сезон, ему нужно будет с 1 сентября подойти в отделение Пенсионного фонда, чтобы там сделали расчет, может ли этот человек в отопительный сезон рассчитывать на получение субсидий", — заключил эксперт.

Сезон выплат субсидий: что изменится с 1 мая?

Срок действия текущих субсидий закончится 30 апреля. А 1 мая стартует новый сезон выплат субсидий на коммунальные услуги.

Субсидии определяет Пенсионный фонд Украины (ПФУ), а не органы соцзащиты. Написать заявление на получение субсидий можно в любое отделение фонда без привязки к месту жительства.

А получать субсидию можно наличными деньгами в отделениях "Укрпошти" или безналом на банковский счет.

"Субсидия предоставляется гражданам путем перечисления уполномоченным органом средств на счет в банке или выплачивается наличными через почтовое отделение "Укрпочты", – рассказала UBR начальник управления департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат и соцуслуг ПФУ Алена Краснова.

В отопительный сезон, по подсчетам СМИ, украинцы в среднем получали до 1600 гривен субсидии в месяц в отопительный сезон.

Напомним, что в Украине в апреле хотели пересмотреть тарифы на воду, стоимость услуг повысят в 2 этапа: в апреле и в июле этого года.

C 1 февраля текущего года получатели субсидии на оплату услуг ЖКХ могут перечислять деньги коммунальным предприятиям. До этого субсидию учитывали в платежках.

Кому и куда подавать заявление на субсидию?

Заявление и декларацию на получение субсидии нужно подавать таким группам:

В домохозяйстве есть внутренние переселенцы

Члены домохозяйства арендуют жилые помещения и платят за услуги ЖКХ;

Число фактически проживающих в домохозяйстве меньше, чем зарегистрированных;

Документы на назначение жилищных субсидий и льгот подаются в органы ПФУ лично, по почте, через веб-портал или мобильное приложение электронных услуг ПФУ.

Напомним, что Кабмин 21 апреля запретил взимать долги за услуги ЖКХ с переселенцев и проживающих в районе ведения боевых действий.

Фокус в феврале писал о накоплении колоссальных сум долгов за коммунальные услуги в Украине. На 1 декабря 2022 года сумма задолженность составила 35,35 млрд гривен.