Новий сезон: в Україні зменшать розмір субсидій та кількість їх одержувачів, – експерт

Кількість одержувачів субсидії скоротять після завершення опалювального сезону 1 травня. Далі за виплатами стежитиме Пенсійний фонд України.

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Зменшення витрат на опалення будинків у міжопалювальний сезон спричинить зниження рівня субсидій на оплату ЖКГ. Про це сказав голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі єдиного телемарафону.

"Після завершення опалювального сезону кількість субсидіантів зменшується. Буде менше і субсидія, у теплий період року витрати на комуналку менші", — пояснив експерт.

В опалювальний сезон держава автоматично надає субсидії, зазначив Попенко.

"Якщо людина не отримує субсидію у міжопалювальний сезон, їй потрібно буде з 1 вересня підійти до відділення Пенсійного фонду, щоб там зробили розрахунок, чи може ця людина в опалювальний сезон розраховувати на отримання субсидій", — сказав експерт.

Сезон виплат субсидій: що зміниться із 1 травня?

Термін дії субсидій закінчиться 30 квітня. А 1 травня розпочнеться новий сезон виплат субсидій на комунальні послуги.

Субсидії визначає Пенсійний фонд України (ПФУ), а не органи соціального захисту. Написати заяву на отримання субсидій можна до будь-якого відділення фонду без прив'язки до місця проживання.

А отримувати субсидію можна готівкою у відділеннях "Укрпошти" або безготівкою на банківський рахунок.

"Субсидія надається громадянам шляхом перерахування уповноваженим органом коштів на рахунок у банку або виплачується готівкою через поштове відділення "Укрпошти", – розповіла UBR начальниця управління департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат та соцпослуг ПФУ Олена Краснова.

В опалювальний сезон, за підрахунками ЗМІ, українці здебільшого отримували до 1 600 гривень субсидії на місяць у опалювальний сезон.

Нагадаємо, що в Україні у квітні хотіли переглянути тарифи на воду, вартість послуг підвищать у 2 етапи: у квітні та в липні цього року.

З 1 лютого поточного року одержувачі субсидії на оплату послуг ЖКГ можуть перераховувати гроші комунальним підприємствам. До цього субсидію враховували у платіжках.

Кому та куди подавати заяву на субсидію?

Заяву та декларацію на отримання субсидії потрібно подавати таким групам:

у домогосподарстві є внутрішні переселенці

члени домогосподарства орендують житлові приміщення та сплачують за послуги ЖКГ;

кількість людей, які фактично проживають у домогосподарстві, менша, ніж зареєстрованих;

Документи на призначення житлових субсидій та пільг подаються до органів ПФУ особисто, поштою, через вебпортал чи мобільний додаток електронних послуг ПФУ.

Нагадаємо, що Кабмін 21 квітня заборонив стягувати борги за послуги ЖКГ з переселенців і бойових дій, що проживають в районі.

Фокус у лютому писав про нагромадження колосальних сум боргів за комунальні послуги в Україні. Станом на 1 грудня 2022 року сума заборгованості склала 35,35 млрд гривень.