Українцям прискорять процес оформлення субсидій: що саме зміниться

У НКРЕКУ кажуть, що впроваджений підхід до надання соціальних послуг будується на основі передових міжнародних практик державної підтримки вразливих категорій населення.

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Національна комісія, яка регулює ринок електроенергії та комунальних послуг (НКРЕКУ), запропонувала постачальникам публікувати на веб-порталі Пенсійного фонду (ПФУ) актуальну інформацію щодо кожного побутового споживача. Таким чином буде спрощено процедуру оформлення ЖКГ-субсидій для українців. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні комісії 7 квітня 2023 року.

Рішення стосується постачальників електричної енергії, послуг водопостачання та водовідведення, природного газу. Публікація актуалізованої інформації щодо кожного побутового споживача, як очікується, спростить подальшу автоматичну обробку та аналіз.

"Такий механізм спрямований на максимальне спрощення процедури звернення та швидке ухвалення рішення про надання соціальних виплат (коли одержувачу житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг не потрібно витрачати час на пошук тієї чи іншої інформації, заповнювати бланки, стояти в чергах, а потім тривалий час чекати на рішення)", – зазначають у Нацкомісії з регулювання ринку електроенергії та комунальних послуг.

Також зазначається, що впроваджений підхід до надання соціальних послуг будується на основі передових міжнародних практик державної підтримки вразливих категорій населення. Все робиться для того, щоб спростити процеси взаємодії між одержувачем послуг та державою, а також краще інформувати громадян про можливість отримати послугу навіть без попереднього звернення до держструктур.

Як зміняться тарифи на воду у 2023 році

Відповідно до Закону України "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого поновлення їх функціонування", під час дії воєнного стану, а також протягом пів року після того, як з'явиться указ про його скасування, діє заборона на перегляд для всіх категорій споживачів тарифів на послугу з розподілу природного газу, теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) та послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води. Але мораторій не стосується тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.

Тому тарифи на воду у квітні 2023 року, швидше за все, будуть переглянуті. Про це вже попереджала Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ). За інформацією регулятора, зростання тарифів на воду буде двоетапним, тобто вартість води в Україні зміниться двічі: у квітні та липні 2023 року.

Раніше Фокус писав, що в Україні планують внести нові зміни до механізму виплат субсидій. Так, державні виплати громадянам хочуть перевести на повноцінну монетизацію, тобто українці самі платитимуть за спожиті послуги, а держава компенсуватиме частину коштів на рахунки.

Також нагадаємо, що з 1 лютого 2023 року українці, які отримують субсидії від держави на оплату житлово-комунальних послуг, самі знімають гроші та перераховують їх комунальним підприємствам. До цього субсидія одразу враховувалася у платіжках за комунальні послуги.