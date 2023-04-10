Украинцам ускорят процесс оформления субсидий: что именно изменится

В НКРЭКУ говорят, что внедренный подход к предоставлению социальных услуг строится на основе передовых международных практиках государственной поддержки уязвимых категорий населения.

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Национальная комиссия, которая регулирует рынок электроэнергии и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предложила поставщикам публиковать на веб-портале Пенсионного фонда (ПФУ) актуальную информацию по каждому бытовому потребителю. Таким образом будет упрощена процедура оформление ЖКХ-субсидий для украинцев. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии 7 апреля 2023 года.

Решение касается поставщиков электрической энергии, услуг водоснабжения и водоотвода, природного газа. Публикация актуализированной информации по поводу каждого бытового потребителя, как ожидается, упростит дальнейшую автоматическую обработку и анализ.

"Такой механизм направлен на максимальное упрощение процедуры обращения и быстрое принятие решения о предоставлении социальных выплат (когда получателю жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг не нужно тратить время на поиск той или иной информации, заполнять бланки, стоять в очередях, а затем длительное время ожидать решения)", – отмечают в Нацкомиссии по регулированию рынка электроэнергии и коммунальных услуг.

Также отмечается, что внедренный подход к предоставлению социальных услуг строится на основе передовых международных практиках государственной поддержки уязвимых категорий населения. Все делается для того, чтобы упростить процессы взаимодействия между получателем услуг и государством, а также лучше информировать граждан о возможности получить услугу даже без его предварительного обращения в госструктуры.

Как изменятся тарифы на воду в 2023 году

Согласно Закону Украины "Об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения во время действия военного положения и последующего возобновления их функционирования", во время действия военного положения, а также в течение полугода после того, как появится указ об его отмене, действует запрет на пересмотр для всех категорий потребителей тарифов на услугу по распределению природного газа, тепловую энергию (ее производство, транспортировка и снабжение) и услуги по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой. Но мораторий не касается тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод.

Поэтому тарифы на воду в апреле 2023, скорее всего, будут пересмотрены. Об этом уже предупреждала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). По информации регулятора, рост тарифов на воду будет двухэтапным, то есть стоимость воды в Украине изменится дважды: в апреле и в июле 2023 года.

Ранее Фокус писал, что в Украине планируют внести новые изменения в механизм выплат субсидий. Так, государственные выплаты гражданам хотят перевести на полноценную монетизацию, то есть украинцы будут сами платить за потребленные услуги, а государство будет компенсировать часть средств на счета.

Также напомним, что с 1 февраля 2023 года украинцы, которые получают субсидии от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг, сами снимают деньги и перечисляют их коммунальным предприятиям. До этого субсидия сразу учитывалась в платежках за коммунальные услуги.