В Украине переформатируют назначение субсидий: что изменится

В правительстве понимают, что у нынешней системы субсидирования есть определенные проблемы, поэтому хотят изменить весь механизм социальных выплат.

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В Украине планируют внести новые изменения в механизм выплат субсидий. Так, государственные выплаты гражданам хотят перевести на полноценную монетизацию, то есть украинцы будут сами платить за потребленные услуги, а государство будет компенсировать часть средств на счета. Об этом рассказал в интервью Liga.net заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.

"Есть вариант и полноценной монетизации субсидий, когда люди платят справедливую цену, но получают компенсацию от государства. В конце концов это решение государства помогать гражданам, которые не могут платить справедливую цену, но это не автоматически дешевая цена для всех", – рассказал он.

Более того, в ОП обсуждают идею, чтобы присоединить субсидии к общей диджитализации Украины.

"Благодаря современным IT-технологиям можно получить большое количество адресных, целевых решений через прямые адресные субсидии гражданам, нуждающимся в этом", — добавил Ростислав Шурма.

Заместитель главы ОП отметил, что решение о переформатировании механизма выплат субсидий будет доработано через несколько месяцев.

"Основные вводные должны быть такими: рядовые граждане, нуждающиеся в помощи, не должны пострадать, государство должно адресно им помогать", – подчеркнул Шурма.

Как правительство организует соцвыплаты в 2023 году

Расходы на социальное обеспечение в проекте госбюджета на 2023 год составляют более 400 млрд грн. Поэтому в 2023 году, как рассказали Фокусу в KSE Institute в сентябре прошлого года, Минсоцполитики усилит адресность выплат, больше привязывая их к финансовому состоянию получателя помощи, а не к его социальному статусу.

"Также будет оказана поддержка тем категориям граждан, для которых соцвыплаты от государства стали основным доходом. Речь идет о людях, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, малообеспеченных, лиц с инвалидностью", — отметили в KSE Institute.

Для достижения поставленных целей финансирование Министерства социальной политики увеличили с 318,8 млрд в 2022 году до 406,1 млрд в 2023 году (+27%). В частности, дотация из госбюджета Пенсионному фонду Украины увеличилась с 200,6 млрд грн до 232,9 млрд грн (+16%).

Напомним, с 1 февраля 2023 года украинцы, которые получают субсидии от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг, сами снимают деньги и перечисляют их коммунальным предприятиям. До этого субсидия сразу учитывалась в платежках за коммунальные услуги.

Также Фокус рассказывал, что оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг украинцы могут онлайн и без посещения государственных служб. Но перед этим нужно подать заявление о назначении и декларацию о доходах и расходах.