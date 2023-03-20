В Україні переформатують призначення субсидій: що зміниться

В уряді розуміють, що нинішня система субсидування має певні проблеми, тому хочуть змінити весь механізм соціальних виплат.

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В Україні планують внести нові зміни до механізму виплат субсидій. Так, державні виплати громадянам хочуть перевести на повноцінну монетизацію, тобто українці самі платитимуть за спожиті послуги, а держава компенсуватиме частину коштів на рахунки. Про це в інтерв'ю Liga.net розповів заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.

"Є варіант і повноцінної монетизації субсидій, коли люди платять справедливу ціну, але отримують компенсацію від держави. Зрештою, це рішення держави допомагати громадянам, які не можуть платити справедливу ціну, але це не автоматично дешева ціна для всіх", – розповів він.

Більше того, у ОП обговорюють ідею, щоб приєднати субсидії до спільної діджиталізації України.

"Завдяки сучасним IT-технологіям можна отримати велику кількість адресних, цільових рішень через прямі адресні субсидії громадянам, які цього потребують", — додав Ростислав Шурма.

Заступник голови ОП зазначив, що рішення про переформатування механізму виплат субсидій буде доопрацьовано за кілька місяців.

"Основні вступні повинні бути такими: пересічні громадяни, які потребують допомоги, не повинні постраждати, держава має адресно їм допомагати", – наголосив Шурма.

Як уряд організує соцвиплати у 2023 році

Витрати на соціальне забезпечення у проЄкті держбюджету на 2023 рік становлять понад 400 млрд грн. Тому у 2023 році, як розповіли Фокусу у KSE Institute у вересні минулого року, Мінсоцполітики посилить адресність виплат, більше прив'язавши їх до фінансового стану отримувача допомоги, а не до його соціального статусу.

"Також буде надано підтримку тим категоріям громадян, для яких соцвиплати від держави стали основним доходом. Йдеться про людей, які опинилися у складних життєвих обставинах, малозабезпечених, осіб з інвалідністю", — зазначили в KSE Institute.

Для досягнення поставленої мети фінансування Міністерства соціальної політики збільшили з 318,8 млрд 2022 року до 406,1 млрд 2023 року (+27%). Зокрема, дотація з держбюджету Пенсійного фонду України збільшилася з 200,6 млрд. грн. до 232,9 млрд. грн. (+16%).

Нагадаємо, з 1 лютого 2023 року українці, які отримують субсидії від держави на оплату житлово-комунальних послуг, самі знімають гроші та перераховують їх комунальним підприємствам. До цього субсидія одразу враховувалася у платіжках за комунальні послуги.

Також Фокус розповідав, що оформити субсидію на оплату житлово-комунальних послуг українці можуть онлайн та без відвідування державних служб. Але перед цим потрібно подати заяву про призначення та декларацію про доходи та витрати.