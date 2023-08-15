Масштабные планы: как изменится налоговая система Украины к 2030 году

Председатель финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев объяснил, каких изменений ждать в налоговой системе в следующие семь лет.

Верховная Рада продолжает работать над национальной стратегией доходов, которая включает реформирование налоговой системы до 2030 года. Планируется, что в Украине изменят системы налогообложения доходов, местных налогов и экологических сборов, сказал в интервью "Forbes Украина" председатель финансового комитета парламента Даниил Гетманцев.

Он объяснил, что для успешной реформы правительству, во-первых, нужно унифицировать украинское налоговое законодательство с европейским.

"Очень сложная, очень комплексная работа. Это другой налоговый мир. Но это то, что мы в любом случае сделаем, хочется этого кому-то или нет. Если мы хотим быть членами ЕС, то унифицируем наше законодательство", – сказал нардеп.

Также Гетманцев считает, что в Украине должна работать упрощенная система, как в Польше. Выгода будет для малого бизнеса, лимит для которого в соседней стране составляет 2 млн евро (около 81 млн грн) оборота в год, тогда как в Украине всего 7,8 млн грн.

Третье изменение – налогообложение доходов. Даниил Гетманцев поддерживает идею объединить Единый социальный взнос (ЕСВ), военный сбор и НДФЛ в единый налог и снизить ставки. Дополнительные доходы в таком случае от детенизации зарплат могут составить 200 млрд грн в год.

И четвертое – реформирование экологического налога.

"Нужно реформировать его полностью, отказаться от налогообложения местных выбросов и сконцентрироваться на налогообложении CO2", – отметил политик.

Еще один пункт – местные налоги, которые должны соответствовать "реальным экономическим критериям". Также всю налоговую систему, по мнению Гетманцева, необходимо диджитализировать. Этот процесс уже запущен и будет продолжаться с введением е-акциза и электронного аудита.

Диджитализация налоговой: что изменится

В марте 2023 года Данил Гетманцев в интервью Фокусу рассказывал, что первые масштабные изменения, связанные с диджитализацией налоговой должны состояться в этом году.

"Электронный акциз – когда бутылку можно отследить от производителя до конечного потребителя и определить сканированием, что это не контрафакт. Е-аудит – предприниматель одной кнопкой отгружает отчет и общается с налоговой исключительно дистанционно. Электронный профиль налогоплательщика – налогоплательщик понимает, как его оценивают и что он должен делать, чтобы попасть в "зеленую зону" и вообще никогда не проверяться налоговой в пределах выездных налоговых проверок. Заполнение налоговых деклараций по ФОПам и физлицам, когда налоговая фактически выполняет функцию бухгалтера и, собирая все сведения о плательщиках, прямо в электронном кабинете передает декларацию на подпись", – делился планами политик.

Напомним, кроме налоговой системы в Украине планируют полностью перезагрузить таможенную службу. Так, 11 апреля 2023 года депутаты Верховной Рады поддержали в первом чтении законопроект №6490-д для внедрения новой процедуры конкурсного отбора руководителя таможни на основе лучших практик конкурсов в антикоррупционные органы.