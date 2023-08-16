Помочь Европе: как Украина спасает ЕС от "газовой иглы" России

По словам министра энергетики Германа Галущенко, использование украинских ПХГ помогает обеспечивать энергетическую безопасность всего европейского континента.

Украина получила от европейских трейдеров почти 600 миллионов кубометров газа и уже закачала их в свои подземные газохранилища. Об этом в эфире Bloomberg заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Он отметил, что Украина распоряжается крупнейшими газовыми хранилищами на территории ЕС, в которых можно хранить более 30 миллиардов кубометров топлива.

"Как видно из тенденции последних месяцев, европейские компании начинают хранение газа в Украине, даже несмотря на войну. Это хороший знак для нас и Европы в целом", — сказал он.

Украинский министр также добавил, что газовые хранилища ЕС почти заполнены топливом на осенне-зимний период, поэтому использование украинских ПХГ "играет значительную роль для обеспечения энергетической безопасности европейского континента в целом".

Герман Галущенко подчеркнул, что европейские трейдеры могут перекачать в украинские газохранилища до 15 миллиардов кубометров газа для хранения.

Отметим, что агентство Reuters в начале августа 2023 года сообщало, что страны Евросоюза планируют заполнить свои хранилища на 90% к 1 ноября. Поэтому, как считают журналисты, Украина, храня европейский газ на своей территории, заработает валютную выручку в то время как РФ теряет миллиарды долларов из-за сокращения поставок своего газа в ЕС.

В то же время в НАК "Нафтогаз Украины" сообщали, что свое голубое топливо иностранные трейдеры могут хранить в Украине без растаможки в течение 3 лет и беспрепятственно реэкспортировать в газохранилища в другие страны.

Зачем это нужно Украине

В ноябре 2022 года украинские власти объявили о сертификации "Укртрансгаза", что позволит компании стать европейским оператором газохранилищ. Благодаря этому наша страна сможет хранить в своих ПХГ стратегические запасы газа стран ЕС, что увеличит поступления от предоставления услуг подземного хранения.

Кроме того, у Украины появится возможность стать стратегическим партнером Европы в газовой сфере, укрепить собственную энергетическую безопасность, углубить евроинтеграционные процессы и развить собственный газовый рынок.

Также ранее Фокус рассказывал о ситуации на газовом рынке после начала полномасштабной войны с Россией. Рано или поздно расходы на закупку топлива производители тепла захотят разделить с потребителем, чтобы избежать банкротства.