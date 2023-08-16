Немаленькая сумма: сколько тратят из бюджета на выплаты военным

Денежное содержание военнослужащих — самая большая статья расходов общего фонда государственного бюджета за период с января по июль этого года.

Наибольшая статья расходов из государственного бюджета Украины в 2023 году — денежные выплаты военнослужащим. Так, государство за семь месяцев этого года уже потратило на эти цели 520 миллиардов гривен, сообщили в Министерстве финансов Украины.

В ведомстве отмечают, что с января по июль расходы общего фонда государственного бюджета составили 1,64 триллиона гривен, из которых в июле — 231,8 миллиарда гривен.

Как Украина финансирует Вооруженные силы в 2023 году Фото: пресс-служба минфина

Наибольшей статьей расходов (40,8% от общего объема) была оплата труда с начислениями — на нее потратили 669,9 миллиарда гривен. Только на денежное содержание военнослужащих было перечислено 518,8 миллиарда гривен.

На втором месте — оплата использования товаров и услуг (24,8% от общего объема расходов). Эту статью профинансировали на 406,3 миллиарда гривен, в том числе 65,3 миллиарда гривен в июле.

Большая часть этой суммы также идет на Вооруженные силы Украины. Так, потратив 276,9 миллиарда гривен, государство купило:

военную технику;

вооружение;

боеприпасы;

средства индивидуальной защиты;

горючее;

продукты питания.

Еще 78,6 миллиарда гривен из государственного бюджета перечислили Национальной службе здоровья, чтобы поддержать программу государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

На третьем месте по расходам — социальное обеспечение (пенсии, стипендии). На это у государства ушло 304,6 миллиарда гривен. Из них 159 миллиардов гривен получил Пенсионный фонд Украины (ПФУ) для обеспечения выплаты пенсий, 105,5 млрд гривен — для выплаты Министерством социальной политики на социальную защиту и поддержку населения.

Выплаты военным

Украинский парламент 28 июня поддержал законопроект №9342, который предусматривает возвращение дополнительных выплат для украинских военных. Как сообщал народный депутат Алексей Гончаренко, закон поддержали 311 депутатов, которые присутствовали в зале Верховной Рады.

Что касается срочников и курсантов, кроме доплаты они также получат отпуск в размере 30 дней в течение года. Алексей Гончаренко подчеркнул, что оптимальным было бы возвращение доплаты в размере 30 тысяч гривен абсолютно для всех военных.

Напомним, 2 июня 2023 года министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина финансирует свои Вооруженные силы и другие сектора безопасности и обороны из собственного бюджета. По его словам, ВСУ ежемесячно получают от 130 до 140 миллиардов гривен. В то же время дефицит финансирования государство покрывает благодаря военным облигациям и заимствованиям.