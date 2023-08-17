Некоторые украинцы могут получать две пенсии одновременно: что известно

Речь идет о гражданах, которые имеют инвалидность с детства и потеряли кормильца. Для оформления дополнительной выплаты от государства им необходимо предоставить определенные документы.

Некоторые украинские пенсионеры могут получать две пенсии одновременно. Об этом сообщили специалисты "Соцплатформы".

Один из украинцев спросил, может ли он получать вторую пенсию по потере кормильца, если в 50 лет его признали инвалидом с детства ІІ группы.

"Я получил инвалидность в 50 лет (я инвалид с детства второй группы). Имею ли я право получать еще и пенсию по потере кормильца, потому что моя мама умерла уже на пенсии в 2014 году?" — спросил мужчина.

На что специалисты ответили, что ему могут назначить пенсию в связи с потерей кормильца, поскольку в 50-летнем возрасте его признали инвалидом с детства. Однако для этого украинцу нужно предоставить заключение медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) о наступлении инвалидности до достижения совершеннолетия.

"Поскольку инвалидом с детства вас признали в возрасте 50 лет, то при условии предоставления заключения МСЭК о возможности наступления инвалидности до достижения вами 18-летнего возраста, вам могут назначить пенсию в связи с потерей кормильца", — заявили специалисты.

Пенсия по инвалидности

Согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" пенсию по инвалидности могут получить те, кто вследствие той или иной болезни не могут больше работать. Кроме этого, такую пенсию могут получать и те украинцы, которые получили не связанные с травмой на производстве увечья. Также выплаты могут получать совершеннолетние, у которых был статус инвалида детства.

Размер пенсии по инвалидности:

людям с инвалидностью І группы — 100% пенсии по возрасту (минимальный размер пенсии — 2300 грн);

с инвалидностью II группы — 90 % пенсии по возрасту (минимальный размер пенсии для людей, которые не работают — 2100 грн. Для работающих людей — 2093 грн);

с инвалидностью III группы — 50% пенсии по возрасту (минимальный размер пенсии для неработающих людей — 2100 грн. Для работающих людей — 2093 грн);

детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет выплачивают 70 % — 1465,10 грн.

Пенсия в связи с потерей кормильца

О деталях назначения пенсии в связи с потерей кормильца говорится в Законах Украины: "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах", "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", "О внесении изменений в Закон Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести".

Право на пенсию имеют:

ближайшие родственники (вторые супруги, мать, отец), если они имеют статус инвалида или достигли пенсионного возраста;

несовершеннолетние дети или дети от 18 до 23 лет, которые учатся;

усыновленные дети (если не получают алиментов);

родственники, которые ухаживают за несовершеннолетними детьми и поэтому не работают (вторые супруги, отец или мать, брат или сестра);

люди, которые ранее находились на полном содержании пропавшего без вести лица.

На определение размера такой пенсии влияет размер пенсии по возрасту умершего кормильца, его стаж и заработок. Кроме этого, пенсия по случаю потери кормильца может зависеть от конкретных условий и правил, принятых в Украине. В частности, такая пенсия назначается в процентном отношении к пенсии, которую получал умерший кормилец, и может быть определена в таком размере:

на одного нетрудоспособного члена семьи — 50 процентов пенсии по возрасту умершего кормильца;

на двух и более нетрудоспособных членов семьи — 100 процентов пенсии по возрасту умершего кормильца (распределяется равными долями);

детям-сиротам пенсия назначается исходя из размера пенсии по возрасту каждого из родителей.

Напомним, Фокус писал о специальной процедуре, которая может помочь детям получить выплаты, если их не оформили из-за нарушений в работе государственных реестров.

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