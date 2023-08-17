Банки меняют условия по депозитам: что изменится для вкладчиков

Банки начали активно пересматривать свои депозитные условия после того, как НБУ снизил размер ключевой ставки. Вероятно, что в ближайшее время у вкладчиков появится еще больше возможностей для того, чтобы повысить доходы от своих сбережений.

Меры Национального банка способствовали повышению депозитных ставок коммерческих банков. Вкладывать деньги на три месяца почти так же выгодно, как и на год. Об этом сказано в Обзоре банковского сектора НБУ за II квартал 2023 года.

Отмечается, что с апреля при активном привлечении гривневых депозитов населения сроком более трех месяцев банки получили возможность вкладывать средства в трехмесячные депозитные сертификаты НБУ. Процентная ставка по ним равнялась учетной, что выше, чем за овернайт.

На фоне этого финансовые учреждения продолжали увеличивать ставки по срочным депозитам. В среднем, стоимость трехмесячных депозитов физических лиц выросла на 1,6 п. п. за квартал до 14%. Стоимость 12-месячных депозитов в гривнах за ІІ квартал выросла на 1,3 п. п. до 15,2% годовых.

Как изменились депозиты в Украине Фото: НБУ

По информации Национального банка, стоимость средств хозяйствующих субъектов также увеличилась до 14,1% годовых.

"Высокие ставки для бизнеса предлагались преимущественно государственными и частными банками", — говорится в обзоре.

За квартал ставки по кредитам физических лиц несколько снизились — до 28,5% годовых, а по кредитам бизнесу колебались около 20% годовых.

Стоимость трехмесячных депозитов физических лиц выросла на 1,6 п. п

Напомним, в конце июля 2023 года Национальный банк впервые с 2022 года снизил учетную ставку с 25% до 22% годовых. При этом в официальном релизе госструктуры говорится о "цикле снижения". Так, отмечается, что изменения будут происходить плавно – чтобы не помешать тенденции к устойчивому замедлению инфляции и устойчивости валютного рынка.

Также в НБУ улучшили макроэкономический прогноз на 2023/2024 годы. Регулятор считает, что инфляция будет на уровне 10,6% (в предыдущем прогнозе показатель составлял 14,8%), а рост ВВП – 2,9% (было только 2%).

К слову, 25 июля 2022 года Фокус писал, что рост ставки НБУ должен подстегнуть повышение стоимости ресурсов, то есть, отразиться на депозитных ставках.

Также добавим, что в июле в Украине в июне показатель инфляции впервые с начала полномасштабного вторжения снизился до самого низкого уровня – 12,8% по сравнению с июнем 2022 года. Если в начале войны индекс потребительских цен ежемесячно повышался на 3-4%, то за последние 12 месяцев темпы снизились до 1%.