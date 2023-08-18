Счет под контролем: как и когда государство получает доступ к банковским данным граждан

В Украине законодательство защищает банковские данные граждан, то есть действует банковская тайна. Однако у государства есть право вмешаться и узнать и о состоянии счета, и о транзакциях. Когда такое возможно?

Получать данные об операциях по счетам граждан в Украине имеют право контролирующие и правоохранительные органы по решению суда. Об этом говорится в статье Фокуса "Выплаты гарантированы. Проверяет ли государство банковские счета украинцев".

"Решение суда может быть выдано на основании подозрения в уголовном правонарушении, преступлении, коррупционном деянии, в таком случае выписки по счетам в банках являются доказательствами по делу", — рассказывает налоговый консультант Александра Томашевская.

Статья 60 Закона "О банках и банковской деятельности" обязывает банки обеспечить конфиденциальность банковских данных граждан. Но также есть другие законы, позволяющие раскрытие информации в определенных случаях.

"В Украине запрос на получение выписки по банковскому счету физического лица могут подавать различные государственные органы и учреждения в разных случаях", — говорит Никита Муренко, управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры".

В частности, Нацбанк может в рамках законодательства о финансовом мониторинге узнавать о счетах тех или иных граждан, а суды — запрашивать от банков выписку по банковскому счету, если речь идет о счете как одном из доказательств по уголовным, гражданским или административным делам. Также получать от банков информацию о счетах физических лиц могут исполнительная служба и правоохранительные органы.

"Однако запрос на получение выписки по банковскому счету физического лица может быть осуществлен только в соответствии с требованиями законодательства и в рамках полномочий, предоставленных государственным органам", — отметил Никита Муренко.

Юристы также подчеркнули, что получать данные о банковских счетах граждан могут НАБУ, БЭБ, СБУ, ГБР и другие государственные структуры, но только при условии получения ими решения суда.

"Между прочим, данные о движении и операциях средств на счетах в банках не входят в перечень банковской тайны в соответствии с законом Украины "О банках и банковской деятельности", и процедуры раскрытия банками этой тайны не распространяются на сведения о счетах граждан. Но если говорить о тренде прозрачности, то, несомненно, в будущем будут тенденции к усилению мониторинга и контроля за операциями по счетам физических лиц, будет больше вопросов относительно сопоставимости операций и источников происхождения средств на счетах граждан", — отметила Александра Томашевская.

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Также сообщалось, что иностранные банки массово закрывают счета клиентов-россиян, которым присылают сообщения о прекращении сотрудничества.