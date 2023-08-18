Выплаты гарантированы. Проверяет ли государство банковские счета украинцев

В Украине государство предоставляет возможность гражданам получать выплаты, это — гарантированная помощь для определенных категорий лиц. Фокус исследовал, нужно ли предоставлять данные собственного счета в банке для получения выплат и при каких условиях вообще государственные органы получают доступ к банковским счетам граждан.

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Жительница Донецкой области Валентина Рипчак в прошлом году оформила помощь, как внутренне перемещенное лицо. Говорит, еще в мае прошлого года выехала в Черкасскую область, сначала надеялась, что на пару месяцев, но в итоге устроилась на работу по месту пребывания и осталась. "Пока деньги поступают ежемесячно, но знакомые говорили, что вскоре могут быть новые требования к ВПЛ, в частности, речь идет об информации о доходах и о выписке из банка. В таком случае, конечно, государственные органы ограничат круг получателей, вероятно, потому что зачем же тогда проверять состояние счета лица, получающего выплаты?", — рассуждает Валентина. Фокус исследовал, нужны ли получателям социальной помощи выписки из банка, и при каких условиях госслужащие могут получать информацию о состоянии банковских счетов граждан Украины.

Социальные выплаты и выписка: когда граждане должны отчитываться о собственном состоянии

Сейчас в Украине действует система, при которой те, кто получает социальную помощь (выплаты), не должны предоставлять государственным органам никакой информации о своих банковских счетах.

Например, оформить заявку на выплаты для внутренне перемещенного лица граждане могут через портал "Дія", а из документов понадобится справка о ВПЛ и паспорт (эту справку можно тоже оформить через портал). Если оформление происходит офлайн, то гражданам необходимо обратиться в ЦНАП, орган соцзащиты населения или к представителям местной власти, нужно иметь при себе паспорт, а если в паспорте нет данных о регистрации места жительства, то дополнительно любой другой документ (например, документ права собственности на жилье или трудовую книжку). Выписка с банковского счета не нужна. Так же она не нужна и при условии оформления другого типа социальной помощи. Например, пособия одиноким матерям или малообеспеченным семьям. Но может понадобиться декларация о доходах и имущественном состоянии.

"Для получения государственной социальной помощи в Украине вместе с заявлением лицо подает документ, удостоверяющий личность, справку о составе семьи, декларацию о доходах и имущественном состоянии, справку о наличии земельной доли (пая). Предоставление банковской выписки Постановлением Кабмина о порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи малообеспеченным семьям не предусмотрено", — рассказала Фокусу Ольга Черевко, управляющий партнер ЮК GLS.

В Украине предоставлять выписку из банка для получения социальных выплат не нужно Фото: pexels.com

То есть, для некоторых типов выплат нужна декларация о доходах и имущественном состоянии, но вместе с декларацией нет необходимости подавать выписку из банка.

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"Например, в Украине государственная социальная помощь назначается малообеспеченным семьям, которыми считаются семьи, которые по уважительным причинам имеют среднемесячный совокупный доход ниже прожиточного минимума для семьи, (для взрослых это составляет — 2093 грн., для детей — 2833 грн.), а ее размер определяется как разница между прожиточным минимумом для семьи и ее среднемесячным совокупным доходом. Для таких семей в Украине обязательна подача декларации о доходах и имущественном состоянии лиц, обратившихся за помощью. При этом органы социальной защиты наделены правами проверять такую информацию, обращаясь с соответствующим запросом", — говорит Екатерина Струкова, адвокат Stron Legal Services.

Для некоторых типов выплат требуется декларация о доходах и имущественном состоянии, но вместе с декларацией нет необходимости подавать выписку из банка

Она отметила: такая помощь не предоставляется, если лица, входящие в состав малообеспеченной семьи, в течение 12 месяцев перед обращением за ее назначением купили земельный участок, квартиру, транспортное средство, строительные материалы, другие товары долгосрочного потребления или оплатили (единовременно) любые услуги (кроме медицинских, образовательных) на сумму, которая на дату покупки, оплаты превышает 50 тыс. гривен. То есть, таким образом государство решило верифицировать лиц и отделить действительно малообеспеченных от тех, кто, вероятно, имеет теневые доходы и не является малообеспеченным лицом.

Речь не идет о проверке банковского счета и лиц, имеющих статус безработного и претендующих на получение пособия по безработице. В случае с этим типом выплат имеет значение только прошлое официальное трудоустройство гражданина, ведь в зависимости от размера ранее получаемого официально дохода (с которого шли взносы на социальное страхование) будет происходить и начисление пособия. Кстати, получить статус безработного и подать заявление на получение выплат можно через портал "Дія".

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Получать данные об операциях по счетам граждан в Украине имеют право контролирующие и правоохранительные органы по решению суда. Об этом Фокусу рассказали опрошенные эксперты. "Решение суда может быть выдано на основании подозрения в уголовном правонарушении, преступлении, коррупционном деянии, в таком случае выписки по счетам в банках являются доказательствами по делу. Что касается других органов, у нас нет проверки, скажем, правомерности назначения или целевого использования социальных выплат или субсидий", — говорит налоговый консультант Александра Томашевская.

НБУ имеет право осуществлять контроль за соблюдением банками требований законодательства относительно финансового мониторинга Фото: НБУ

Юристы говорят: в Украине законодательно урегулирована конфиденциальность банковских счетов физических лиц .

"В Украине запрос на получение выписки по банковскому счету физического лица могут подавать различные государственные органы и учреждения в разных случаях. Согласно статье 60 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", банки обязаны обеспечивать конфиденциальность банковских данных своих клиентов. Однако, в случаях, предусмотренных законом, банк может предоставлять такую информацию [государственным органам]", — сообщил Никита Муренко, управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры".

Какие государственные органы и учреждения имеют право запрашивать выписку по банковскому счету физического лица

Национальный банк Украины. Имеет право осуществлять контроль за соблюдением банками требований законодательства по осуществлению банковской деятельности и финансового мониторинга. Для проведения такого контроля НБУ может запрашивать от банков информацию об их клиентах, включая выписку по банковскому счету. Судебные органы. Могут запрашивать от банков выписку по банковскому счету как доказательство по уголовным, гражданским и административным делам. Органы государственной налоговой и исполнительной службы. Имеют право запрашивать от банков информацию об операциях по счетам клиентов для осуществления контроля за выполнением норм законодательства. Органы внутренних дел. Могут запрашивать от банков информацию об операциях со счетов клиентов в связи с расследованием преступлений.

"Необходимо отметить, что запрос на получение выписки по банковскому счету физического лица может быть осуществлен только в соответствии с требованиями законодательства и в рамках полномочий, предоставленных государственным органам", — говорит Никита Муренко.

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Фактически, речь идет о том, что банковская тайна для физических лиц (граждан) должна быть сохранена всегда, если нет правонарушений, из-за которых государственные структуры должны обращаться в банк для выяснения баланса и деталей по транзакциям счета определенного лица, причастного к правонарушению . Однако как только гражданин нарушил законодательные нормы или подозревается в нарушении, государственные органы через решение суда достаточно легко получат доступ ко всем банковским данным такого лица.

Данные банковских счетов граждан охраняет банковская тайна, но во исполнение решения суда данные могут быть переданы государственным органам Фото: pexels.com

"Информацию и выписки по банковским счетам физического лица по решению суда могут получить органы прокуратуры Украины, Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований, органы Национальной полиции Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины, Бюро экономической безопасности Украины, Антимонопольный комитет Украины, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, Национальное агентство АРМА, центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную налоговую политику, органы государственной исполнительной службы, Национальная комиссия по ценным бумагам, государственные нотариальные конторы", – перечислила возможных получателей конфиденциальных банковских данных Ольга Черевко.

Обмен информацией: как Украина будет получать данные от налоговых в странах ЕС

Верховная Рада Украины в конце июня 2023 года ратифицировала Соглашение об участии Украины в программе ЕС "Fiscalis" для сотрудничества в налоговой сфере. Главная цель — сотрудничество между налоговыми администрациями ее стран-участниц в вопросах борьбы с налоговым мошенничеством, уклонением от уплаты налогов и агрессивным налоговым планированием. Ожидается, что участие Украины в программе будет способствовать борьбе с уклонением от уплаты налогов и улучшению налогового администрирования в Украине.

Вскоре стартует электронный обмен налоговыми данными между налоговой Украины и фискальными органами стран Евросоюза

"Связь и обмен информацией между налоговыми органами будет осуществляться с помощью систем электронного обмена данными. Этот обмен информацией станет обязательным в случае, когда лицо получает средства от стран Европы, например, в виде социальной помощи, и одновременно занимается деятельностью в Украине. Это касается как физических лиц, так и юридических лиц. Таким образом, в ближайшем будущем можно ожидать начала такого сотрудничества между налоговыми органами Европейского Союза и налоговой службой Украины", — отмечает Никита Муренко.

По его словам, если украинский гражданин имеет банковский счет в Германии или Испании, то его финансовая информация может быть объектом автоматического обмена информацией между Украиной и этими странами в рамках программы ЕС "Fiscalis". "Таким образом, в случае вопросов относительно доходов украинского гражданина, проживающего за рубежом, налоговая служба страны, где он проживает, может запрашивать информацию о его банковских счетах от украинской налоговой службы", — говорит Никита Муренко.

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Однако такие вопросы у налоговых могут возникать в случае подозрения относительно мошенничества, махинаций, подделки данных или уклонения от уплаты налогов. Поэтому речь не идет обо всех гражданах Украины, находящихся за рубежом.

Украина также присоединилась к автоматическому обмену информацией о финансовых счетах (CRS) с 1 июля 2023 года. Это означает, что Украина уже начала собирать данные по финансовым счетам на предмет их подотчетности для обмена. "Ожидаемая дата первого обмена финансовой информацией между Украиной и странами-участницами состоится 30 сентября 2024 года за 2023 год. Поскольку Украина присоединилась к CRS и собирает данные только с 1 июля, соответственно, она сможет обменяться данными за 2023 год за период с 1 июля по 31 декабря", — говорит Ольга Черевко.

Вопросы автоматического обмена финансовой информацией вряд ли будут касаться украинских беженцев, говорят эксперты Фото: Sky News

Однако этот обмен финансовыми данными будет касаться довольно состоятельных граждан, отметила Александра Томашевская. То есть, если у украинца на счету в украинском банке, скажем, 200 или 400 тысяч гривен, а на счету в испанском банке — 20-30 или даже 50 тысяч евро, то при условии отсутствия административных или уголовных правонарушений со стороны гражданина государственным органам Украины и Испании вряд ли придется обмениваться финансовой информацией о его состоянии. Вероятно, вопрос обмена финансовыми данными не коснется большинства украинцев, получивших убежище в странах Евросоюза.

"Обмен информацией предусматривает определенный финансовый порог для передачи сведений по счету, например, от 250 тысяч евро. Считаю, что большинство украинцев, которые получали временное убежище в Европе, не оперируют такими суммами. Поэтому риск расследования налоговыми органами других стран состояния доходов украинцев, временно проживающих в Европе, является незначительным", — говорит Александра Томашевская.

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