Вместо "зерновой сделки": Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение, – СМИ

Журналисты выяснили, что Москва заранее предупредила Анкару о своем намерении выйти из "зернового соглашения". Новая сделка для экспорта российского зерна может быть заключена в ближайшие выходные.

Россия, Турция и Катар работают над новым соглашением об экспорте зерна, которое могло бы стать альтернативой "Черноморской зерновой инициативе". Об этом пишет русская служба BILD.

В издании сообщают, что в их распоряжение попала рабочая переписка между представителями министерств иностранных дел и посольств РФ и Турции. Из писем, отправленных с 21 июля по 8 августа, журналисты сделали вывод, что Москва заранее оповестила Анкару о приостановке своего участия в "зерновом соглашении".

Сообщается, что сейчас Россия, Турция и Катар разрабатывают трехстороннее соглашение, которое позволило бы осуществлять транспортировку российского зерна в бедные государства, в частности в Африку.

Ожидается, что организацией новой сделки займется Анкара, а Катар выступит спонсором поставок. По данным журналистов, соглашение может быть заключено в ближайшие выходные в Будапеште.

При этом в издании отмечают, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан продолжает призывать Кремль вернуться к старому "зерновому соглашению", чтобы Украина также имела возможность экспортировать зерно.

Напомним, что по данным СМИ от 18 августа, официальные лица США ведут активный диалог с Анкарой, чтобы предотвратить ее содействие России в обходе международных санкций. При этом Вашингтон стремится избежать введение санкций против Турции.

Мы также сообщали 17 августа, что турецкая сторона отправила предупреждение в Москву, требуя избежать дальнейшей эскалации, в ответ на атаку и обстрел грузового судна, принадлежащего Турции, российскими военно-морскими силами.

Ранее, 16 августа, мы писали о том, что по данным наблюдателя Йорука Ишика, Турция не инспектирует российские военные корабли, которые не ходят под военно-морским флагом.