США уговаривают Турцию не поддерживать Россию в обходе санкций, — WSJ

По данным издания, Белый дом пытается добиться того, чтобы Анкара соблюдала ограничения, введенные против РФ, но при этом избежать необходимости введения таковых в отношении Турции.

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Власти Соединенных Штатов Америки ведут активный диалог с Турцией, чтобы предотвратить ее содействие России в обходе международных санкций. Об этом 18 августа пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Как отмечают журналисты, в этом контексте США стремятся достичь соблюдения Турцией ограничений, связанных с Россией, но при этом избегать введения санкций против Турции.

Один из западных дипломатов, который провел беседу с изданием, подчеркнул, что США постоянно поддерживают диалог с турецким правительством по данному вопросу. Он отметил, что американские органы власти ведут переговоры и с государственным сектором, и с представителями частных компаний в Турции.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы избежать сценария, в котором турецкие компании подвергнутся санкциям. Мы активно сотрудничаем как с правительственными, так и с частными структурами, чтобы информировать их о реальных рисках", — отметил собеседник издания.

Напомним, 8 августа агентство Reuters писало, что Россия создает теневой флот для экспорта зерна, полагаясь на старые зерновозы, которые в большинстве случаев находятся в собственности судовладельцев из Турции и Китая.

Также напомним, что в мае 2023 года глава Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил перед выборами, что Анкара не станет вводить санкции против России в случае его переизбрания на должность президента страны.