Некоторые украинцы могут выйти раньше на пенсию: что для этого нужно

Размер досрочной пенсии зависит от количества страхового стажа и заработной платы, с которой платили страховые взносы.

Некоторые категории украинцев могут досрочно выйти на пенсию. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

В соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" право на назначение пенсии по возрасту имеют мужчины и женщины по достижении 60, 63 или 65 лет, в зависимости от полученного страхового стажа. В частности, для получения пенсии в 2023 году в возрасте 60 лет нужно иметь от 30 лет стажа, по достижении 63 — не менее 20 лет стажа, а после 65 — 15.

Однако определенные категории граждан могут выйти на пенсию до достижения 60-летнего возраста. Это касается:

лиц, работавших на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда;

участников ликвидации и пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

Кроме них, право на досрочный выход на пенсию имеют лица с особым статусом:

участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны;

члены семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины;

многодетные матери и матери детей с инвалидностью с детства или тяжело больных детей;

лица, которым на время увольнения из-за сокращения штата или по состоянию здоровья осталось не более полутора лет до достижения пенсионного возраста.

В ПФУ добавили, что пенсии до достижения 60 лет назначаются бессрочно, их размер зависит от количества страхового стажа и заработной платы, с которой уплачены страховые взносы, в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Напомним, в ПФУ рассказали, как происходит назначение пенсии и засчитают ли в полный стаж неполный месяц работы. Кроме этого, в Фонде объяснили, кто из пенсионеров, достигших возраста 70 лет, имеют право на получение дополнительных 300 гривен к пенсии.