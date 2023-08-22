Низких цен не видать: как меняется стоимость газа в Европе и кто в этом виноват

Новая угроза забастовок на заводах СПГ в Австралии вызвала очередные опасения по поводу безопасности поставок газа в Европу, а также спровоцировала подорожание "голубого топлива".

В Европе цены на газ 21 августа выросли на 9% после открытия торгов из-за опасений срыва поставок, если австралийские производители не откажутся от забастовок. Об этом пишет Financial Times.

Утром в понедельник цены в нидерландском хабе TTF, который является европейским эталоном для природного газа, выросли до максимума в 41 евро за МВт-ч (более 470 долларов за тысячу кубометров).

Цены на газ в Европе подскочили до 41 евро за МВт-ч Фото: ICE

По ходу дня стоимость несколько снизилась, но к закрытию торгов цена вернулась к показателям 40 евро за МВт-ч 460 долларов за тысячу кубометров.

Аналогичная ситуация фиксировалась в начале августа 2023 года. Причина: информация об остановке добычи на трех месторождениях, принадлежащих австралийской компании Woodside Energy и американскому поставщику Chevron. Рабочие компаний планировали устроить забастовку из-за маленьких зарплат и планировали требовать улучшить гарантии занятости.

Тем временем европейские газохранилища почти заполнены задолго до начала зимнего отопительного сезона. Так, по данным Сводной инвентаризации хранилищ газа (AGSI) хранилища в Испании заполнены на 100%, в Португалии – на 95,75%, в Швеции – на 95,2%, в Нидерландах – на 93,6%, в Германии – на 92%. Великобритания заполнила свои хранилища на 98%.

В то же время аналитики, как пишет CNN считают, что более холодная, чем ожидалось, зима или глобальные перебои с поставками все еще могут повлиять на энергетическую безопасность ЕС.

К слову, по данным Министерства экономики, в июне 2023 в Украине впервые за девять месяцев подорожала стоимость газа. Так, стоимость "голубого топлива" в первый месяц лета составила 10 833,33 гривен за 1 тысячу кубометров без НДС — на 0,8% больше, чем в мае.

Напомним, в конце весны 2023 года стоимость природного газа в Европе опустилась ниже 25 евро за мегаватт-час (около 280 долларов за тысячу кубометров) — до самого низкого за последние два года.