Зимы можно не бояться: как ООН поддержит Украину во время отопительного сезона

В ООН считают, что средства помогут пережить зиму около 1,3 миллионам человек в Украине, поскольку инфраструктура страны получила серьезные повреждения из-за массированных ракетных ударов ВС РФ.

Организация Объединенных Наций объявила о сборе 268 миллионов долларов финансовой поддержки для Украины во время отопительного сезона. Об этом 23 августа сообщает "Укринформ".

По словам представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика, эти деньги помогут пережить зиму около 1,3 миллионам человек в Украине, поскольку инфраструктура страны получила серьезные повреждения из-за российских оккупантов.

"Расчеты относительно потребностей в помощи основываются на опыте прошлой зимы, когда гуманитарные организации предоставили подобные услуги 2,2 миллионам человек и доставили более 4 тысяч генераторов в условиях острого энергетического кризиса", — объяснил он.

Дюжаррик также добавил, что этой зимой в приоритете для ООН — помощь в аварийных ремонтах домов на прифронтовых территориях в Украине.

"Приоритетными также считаются ремонтные работы в центрах для перемещенных лиц и финансовая помощь переселенцам, чтобы они могли оплачивать аренду жилья или коммунальные услуги". Гуманитарные организации будут помогать с ремонтом муниципальных систем отопления", — рассказал представитель Генсека.

Как Украина готовится к зиме

Одним из приоритетных направлений для успешного прохождения зимы, украинские власти выбрали энергосистему. Так, в 2023 году в Украине уже отремонтировали 14,5 тысячи километров воздушных линий, несколько подстанций и электрооборудование, а также усилили защиту энергетических объектов.

Что касается подготовки к зиме теплоэнергетики то, как рассказал в конце июля глава правительства Денис Шмыгаль, ремонты ТЭЦ, котельных, тепловых электростанций проходят в плановом режиме. В украинских газохранилищах уже есть 11,7 млрд куб. м газа, что покрывает почти 80% потребности потребителей.

Отметим, что 13 августа премьер Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Российская Федерация, скорее всего, продолжит атаковать энергетическую систему Украины, поэтому сейчас решается вопрос, как защитить ее от вражеских обстрелов.