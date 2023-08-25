Вино, виски, бренди: почему и как именно вырастут цены на алкоголь в 2023 году

До конца 2023 года в Украине ожидается рост цен на спиртные напитки. Это, в частности, связано с инициативой правительства повысить минимальные оптово-отпускные и розничные цены на некоторые виды алкогольных напитков. Кроме того, цифры на ценниках изменятся из-за подорожания электроэнергии, инфляции и других экономических факторов.

Уже до конца этого года цены на алкоголь в Украине могут вырасти. Правительство хочет повысить минимальные оптово-отпускные и розничные цены на отдельные виды алкогольных напитков на 11 — 71%. Об этом пишет Фокус в новой статье "Винная карта Украины. Что происходит с виноделием и почему цены на алкоголь вырастут".

В подготовленном Минэкономики проекте постановления предлагается внести изменения в приложение к постановлению КМУ от 30.10.2008 № 957 "Об установлении размера минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков". Документ, который сейчас исчез с сайта ведомства, предусматривает такое повышение размера минимальных оптово-отпускных и розничных цен:

на водку и ликеро-водочные изделия — на 13%;

на виски, ром и джин — на 25%;

на коньяк (бренди) — на 11-12%;

на обычные (неигристые) вина — на 62%;

на сидр и перри; вина, вермуты и другие сброженные напитки, фактическая крепость которых выше 1,2% объемных единиц этилового спирта, но не выше 22% — на 61-71%;

на вина игристые и газированные винные напитки — на 28%.

Правительство не повышало минимальные цены на алкоголь с 2018 года

Почему правительство регулирует минимальные цены на алкоголь

Согласно проекту Минэкономики, повышение минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкоголь продиктовано ростом расходной составляющей цен (сырье, комплектующие, энергоносители, расходы на оплату труда и т.д.) и изменением с 1 марта 2022 года ставок акцизного налога на алкогольные напитки.

"Правительство не контролирует цены в целом, только минимальные, — объясняет экономист Борис Кушнирук, — Считается, и не безосновательно, что если товар продается ниже объективно определенной минимальной цены, это означает, что либо это не совсем качественный товар, либо он продается без уплаты налогов, в первую очередь акциза. Поэтому устанавливая минимальную цену, правительство контролирует и уплату налогов, во-вторых, убирает с рынка продукцию, которая либо некачественная, либо связана с неуплатой налогов".

Правительство регулирует минимальные цены, чтобы контролировать уплату налогов Фото: Timur Saglambilek: Pexels

В упомянутое постановление правительства вносились точечные изменения в 2009 — 2018 годах. Последние состоялись в 2021 году и касались только категории некоторых вин. В 2021 году в ответ на призывы производителей алкоголя Министерство экономики разработало проект о пересмотре минимальных розничных цен. В нем минимальные оптовые и розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия предлагали повысить на 8,3%, виски, ром и джин — на 8,4%, коньяк — на 4,8-8,3%, винную продукцию — на 8,2-34,2%.

Правительство планирует поднять минимальные оптовые и розничные цены на алкоголь на 11 — 70%

Однако из-за войны решение не было принято.

"На вино в 2021-м немножко поднимали цену, а с 2018-го никто не поднимал на крепкий алкоголь. С тех пор и стоимость бутылки, и пробки, и самой продукции, и работы, и энергоносителей росли. Не доходили руки и это не очень популярно для наших политиков", — отметил экономист Олег Пендзин.

Вырастут ли цены на алкоголь

"Поднятие минимальной цены на бутылку еще не означает, что все повысят свои цены", — говорит Пендзин и добавляет: легальные производители, которые платят налоги, и так не могут себе позволить продавать по более низким ценам.

Решение правительства может и не спровоцировать рост цен на алкоголь, говорят экономисты Фото: ukranews.com

Экономист Борис Кушнирук предположил, что после принятия правительственного постановления производители алкоголя могут сначала повысить цены, но потом будут их регулировать в зависимости от реального спроса и предложения. Однако алкоголь может подорожать из-за других факторов: рост стоимости электроэнергии, топлива, сырья.

"На минимальную розничную цену влияет, во-первых, уровень инфляции, во-вторых, рост цены на стеклотару, потому что враг разбил стеклянные заводы, на средства защиты растений. Это все влияет на формирование цены на рынке. Конечно, вино будет дорожать, но и качество его будет улучшаться", — резюмировал председатель союза Укрсадвинпром Владимир Печко.

Алкоголь в Украине может подорожать из-за повышения инфляции и подорожания расходных материалов

Напомним, в правительстве считают, что повышение минимальных цен на алкоголь увеличат поступления в государственный и местный бюджеты в размере около 500 млн грн . В случае принятия проекта постановления, самая дешевая водка в Украине (бутылка 0,5 литров) будет стоить 101 гривну.

Также Фокус писал, что ВРУ приняла законопроект №5762 по упрощению условий производства дистиллятов субъектами малого предпринимательства, что создаст справедливые и конкурентоспособные условия для таких бизнесов. Однако дешевого алкоголя, как и табака, украинцы не увидят, ведь в ЕС, куда стремится Украина, придерживаются политики увеличения акцизов.