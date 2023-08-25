Винная карта Украины. Что происходит с виноделием и почему цены на алкоголь вырастут

Парламент принял законопроект по развитию производства винодельческой продукции. Профильные ассоциации и виноделы уверены: инициатива упростит жизнь малым производителям вин. Однако проблемы в отрасли все еще остаются. Фокус разбирался, чего не хватает для развития виноделия в Украине и как могут измениться цены на алкогольные напитки в ближайшее время.

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В Украине в последние годы наблюдается неутешительная динамика сокращения количества малых производств винодельческой продукции. Так, в 2013 году таких производств было около 100, в 2018 — 52, а в 2023-м — только 26. Даже в странах с менее благоприятным для этого ремесла или подобным нашему климатом, их количество больше. Так, в Словакии малых производств винодельческой продукции насчитывается более 28 тыс., в Германии — около 10 тыс., в Польше — 400, в Нидерландах — более 180. Регресс в отрасли подтверждают и данные Госстата. Так, в 2017 году индекс промышленной продукции в этой области составил 97,2, в 2018 году — 88, а в 2019 году — 85,6.

Виноделие в Украине осложнено бюрократическими преградами и ограничениями на использование только самостоятельно выращенного винограда Фото: pexels.com

Непростой бизнес: почему в Украине так мало виноделов

Указанным выше цифрам есть логическое объяснение. Прежде чем начинать винодельческий бизнес в Украине, предприниматель десять раз должен подумать: готов ли бороться за лицензию, условия получения которой — крайне непростые. Обескураживают и чрезмерные требования по составлению и представлению ежемесячной отчетности об объемах произведенной продукции, а также необоснованное ограничение по использованию для производства вина исключительно самостоятельно выращенного винограда, плодов и ягод.

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"В чем проблема позволить малым виноделам производить вина, которые они хотят и могут производить? Почему сегодня в Украине всего более 100 производителей вина, из них малых виноделов меньше половины, тогда, как только в одном регионе Бордо (Франция) их более 100 тыс. Почему в ЕС, куда мы направляемся, сухое вино — это продукт питания, а в Украине алкогольный напиток? Почему производителям вин в ЕС разрешено производить свое вино не только из своего винограда, но и из закупленного?" — спрашивает Наталья Благополучная, президент Всеукраинской ассоциации виноделов и сомелье, винный эксперт.

В Украине стремительно сокращается количество малых производств вина Фото: pexels.com

Сдерживают развитие отрасли и нормы в действующем законодательстве по разливу винодельческой продукции исключительно в стеклянную тару. Между тем, в таких развитых странах, как США, Великобритания, Франция, розлив вин разрешен в металлические банки из пищевого алюминия, а также кеги из алюминия и нержавеющей стали.

Новый закон позволяет малым производствам винодельческой продукции закупать сырье украинского происхождения

9 августа Верховная Рада приняла законопроект № 9030 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно развития производства винодельческой продукции и упрощения хозяйственной деятельности малых производств винодельческой продукции. Он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Пока что документ ждет подписи президента. Фокус исследовал, как законопроект может улучшить ситуацию с виноделием в Украине.

Металлические банки и отмена лицензий: какие послабления для бизнеса в проекте №9030

Законопроект №9030 "разработан с целью приведения национального законодательства в соответствие с международными практиками и современными трендами развития винодельческой отрасли; снятия необоснованных административных барьеров для деятельности субъектов хозяйствования, занимающихся производством вин виноградных, вин плодово-ягодных и/или напитков медовых; создания благоприятных условий для развития малых производств винодельческой продукции в Украине", сказано в пояснительной записке.

В 2023-м в Украине насчитывается 26 малых производств винодельческой продукции Фото: pexels.com

Документом, в частности, предлагается:

отменить необходимость получения малыми производствами винодельческой продукции лицензии на осуществление деятельности по производству алкогольных напитков;

создать Реестр малых производств винодельческой продукции;

предоставить право малым производствам винодельческой продукции закупать сырье (виноград, плоды, ягоды, мед) украинского происхождения;

разрешить разлив вина в металлические банки из пищевого алюминия, а также кеги из алюминия и нержавеющей стали;

заменить ежемесячную отчетность на ежегодную;

предусмотреть штраф за непредставление или несвоевременное представление отчета или представление отчета с недостоверными сведениями об объемах производства и/или оборота (в том числе импорта и экспорта) алкогольных напитков — в размере 1 020 гривен.

Согласно проекту закона, чтобы приобрести права малого производства винодельческой продукции, субъекту хозяйствования достаточно подать декларацию о начале производства алкогольных напитков и быть включенным в Виноградарско-винодельческий реестр .

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Много позитива, но можно больше: как бизнес оценивает нововведения

Профильные ассоциации приветствуют все законопроекты, которые упрощают бюрократические моменты по получению различных разрешений, справок, лицензий.

"Новые законодательные акты по производству вина в Украине, конечно, дадут толчок к активному развитию малого виноделия. Это будет существенно влиять на увеличение ассортимента качественных вин, и, как следствие — формирование честной цены", — отметили во Всеукраинской ассоциации виноделов и сомелье.

Основная новация инициативы — разрешение на оптовую торговлю малым производителям вин, которые работают с собственным сырьем.

Новый закон позволяет малым производствам вин осуществлять розничную торговлю без лицензии Фото: Timur Saglambilek: Pexels

"Этот проект закона предусматривает определенные смягчения, особенно для малых производств винодельческой продукции, — отмечает адвокат ЮК RIYAKO & PARTNERS Николай Максимов. — Они могут осуществлять розничную торговлю алкогольной продукцией без добавления спирта без получения лицензии на розничную торговлю алкогольными напитками. Плюс, если те субъекты используют исключительно собственное сырье, могут даже оптовую торговлю осуществлять без соответствующей лицензии".

Председатель союза Укрсадвинпром Владимир Печко акцентирует внимание на разрешении таким бизнесам покупать виноград.

"Многие новые винодельческие предприятия делают вино, но не имеют собственных виноградников. Они сажают виноградники, но проходят три–пять лет, пока они начинают плодоносить. Классно, когда тебе дают возможность покупать уже, а ты параллельно можешь сажать виноградники и со временем будешь делать вино из своего винограда", — отмечает Печко.

Закон разрешил виноделам разливать вино не только в стеклянную тару, но и в металлические банки

По мнению винодела Ивана Плачкова, закон вносит положительные изменения, но существенно не изменит ситуацию в виноделии.

"К сожалению, в стране разделили производителей на три категории — крупные, средние и микропроизводство. И у каждого есть свой закон. Это абсолютно неправильно. Это наше украинское ноу-хау. Если мы хотим интегрировать законодательство Украины в европейское, нам надо разработать единый закон о винограде и вине, который бы был на европейских стандартах. А сейчас мы просто вносим изменения", — подчеркнул он.

Настоящим толчком для отрасли может стать отмена запрета на продажу земли юрлицам, который пока действует до начала 2024 года, говорит Иван Плачков.

Современные виноделы развивают в Украине винные традиции

Украинская винодельня Korus Wine Фото: facebook.com/koruswine Винодел Дон Алехандро Фото: Facebook Винодел Иван Плачков Фото: facebook.com Виноделы Украины Фото: УНІАН Праздник сыра и вина во Львове, 2020 Фото: УНИАН Винодел Богдан Павлий Винодел Александр Ковач Фото: Facebook Винодельня Village Wine Фото: facebook.com/thevillagewine Винодельня Village Wine Винодельня Сергея Коваленко Фото: facebook.com/Sherwood.Winery Украинская винодельня Korus Wine Фото: facebook.com/koruswine

"Виноградарство — это многолетнее насаждение, на 50–70 лет, — объясняет Плачков, — А где сейчас винодел может взять землю на 50 лет? У государства в аренду? Все роздано. Покупать паи? Люди не продают паи особо. Арендаторы, которые владеют паями, могут на 7–10–15 лет дать. А виноделам какой смысл брать на столько в аренду, когда виноград начинает давать плоды только через 4 года после посадки?".

Кроме того, в отрасли по-прежнему не хватает контроля, говорит Владимир Печко.

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"Этот контроль будет ненужен тогда, когда будет прослеживаемость за виноградо-винодельческой отраслью — от виноградного куста до бутылки и даже до полки, — рассказывает председатель союза Укрсадвинпром. — Мы не знаем, где и сколько у нас виноградников, какие сорта. В законопроекте о винограде и продуктах виноградарства, принятом в І чтении, вынесен именно вопрос реестров. Если мы будем знать, какие винограды у нас есть, какие объемы, сколько и кем выращивается, это поможет наладить систему контроля за качеством, не будет шансов что-то не то налить в вино".

Дорогой напиток: повлияет ли новый закон на цены на алкоголь

Законопроект №9030 не будет иметь непосредственного влияния на цены на алкоголь, убежден кандидат экономических наук Александр Хмелевский. И все же до конца 2023 года ожидается рост цен на спиртное. Правительство хочет повысить минимальные оптово-отпускные и розничные цены на отдельные виды алкогольных напитков на 11–71%. Так, розничные цены на винодельческую продукцию, в частности, обычные (неигристые) вина будут повышены на 62%.

В Украине нужно ввести реестр сортов и количества виноградников, чтобы повысить контроль за качеством вин Фото: Getty Images

"Правительство не контролирует цены в целом, только минимальные, — объясняет экономист Борис Кушнирук. — Считается, и не безосновательно, что если товар продается ниже объективно определенной минимальной цены, это означает, что либо это не совсем качественный товар, либо он продается без уплаты налогов, в первую очередь акциза. Поэтому устанавливая минимальную цену, правительство контролирует и уплату налогов, во-вторых, убирает с рынка продукцию, которая либо некачественная, либо связана с неуплатой налогов".

Цены на алкоголь в Украине вырастут из-за инфляции, подорожания стеклотары, средств защиты растений, повышения тарифов

Впрочем, есть и другие факторы, которые будут подталкивать цены на алкоголь в Украине вверх. В частности, рост стоимости электроэнергии, топлива, сахара, говорит Хмелевский.

"На минимальную розничную цену влияет, во-первых, уровень инфляции, во-вторых, рост цены на стеклотару, потому что враг разбил стеклянные заводы, на средства защиты растений. Это все влияет на формирование цены на рынке. Конечно, вино будет дорожать, но и качество его будет улучшаться", — резюмировал Владимир Печко.