В Украине национализировали имущество российского олигарха на сотни миллионов гривен

В собственность государства перешел уставной капитал ООО "Аэрок" в размере 437,5 млн гривен, 24 объекта и деньги на счетах.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) взыскал в доход государства имущество, принадлежавшее российскому олигарху Андрею Молчанову. Речь идет об уставном капитале ООО "Аэрок", которое входит в группу компаний "Группа ЛСР", в размере 437,5 млн гривен, 24 объектах имущества в Киевской и Львовской областях, денежных средствах на счетах и готовой продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР) и Офисе генпрокурора.

Правоохранители рассказали, что компании "Аэрок" принадлежат два газобетонных завода — в Обухове и Березани Киевской области. В мае прошлого года ГБР установило, что полученная этими предприятиями прибыль направлялась в виде дивидендов и роялти в так называемую "материнскую компанию" из РФ.

"Российская коммерческая структура является крупным налогоплательщиком на территории страны-агрессора. Поэтому, за счет полученных средств от украинского общества, уплачивались налоги и сборы в бюджет страны-оккупанта, финансировался ее силовой блок и оборонно-промышленный комплекс во время агрессии против нашего государства", — подчеркнули в пресс-службе ГБР.

В Офисе генпрокурора добавили, что "Группа ЛСР" активно участвует в ипотечных программах по обеспечению жильем участников так называемой "СВО" и инвестирует в строительство жилья для военнослужащих России.

Основанием для национализации активов стали материалы уголовного производства по фактам финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины и оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников (ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

Напомним, 17 августа глава департамента санкционной политики Минюста Инна Богатых сообщила, что ведомство планирует добиться национализации имущества Министерства обороны Беларуси и российской грузовой компании "Волга-Днепр". Иски уже находятся в Высшем антикоррупционном суде.

11 июля в ГБР заявили, что Высший антикоррупционный суд по материалам бюро разрешил национализировать активы нескольких приближенных к Москве российских бизнесменов на миллиарды гривен.