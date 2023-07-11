Premier, Ocean Plaza и облэнерго: Украина забрала у россиян имущества на миллиарды гривен

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили десятки компаний, аффилированных с российскими собственниками

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Высший антикоррупционный суд, изучив материалы Государственного бюро расследований (ГБР), позволил национализировать активы нескольких приближенных к Москве российских бизнесменов на миллиарды гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что национализация коснулась пяти облэнерго, гостиницы, ТЦ, добывающих предприятий и акции банка. Всего же специалисты ГБР, как утверждается, разоблачили десятки компаний, аффилированных с российскими владельцами. Так, например, среди конечных бенефициаров этих коммерческих структур есть бизнесмены, тесно сотрудничающие с президентом РФ Владимиром Путиным: братья Аркадий и Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска, Евгений Гинер.

По информации бюро, в собственность Украины перешли:

ЧАО "Ровнооблэнерго" — 93,2%.

АО "Херсоноблэнерго" — 99,9 %.

АО "Черновцыоблэнерго" — 96,8%.

АО "Житопроизводлэнерго" — 95,5%.

ЧАО "Кировоградоблэнерго" — 72 ,9%.

По материалам ГБР государство национализировало активы подсанкционных коммерческих структур и их владельцев на миллиарды гривен Фото: ГБР

Также Украине теперь принадлежат семь гостиниц (сеть Premier), ТРЦ "Метроград" и "Метрополис". Общая стоимость этих активов оценивается в два миллиарда грн. До национализации активами, по информации ГБР, занимался Евгений Гинер.

Также российские бизнесмены частично или полностью лишись:

88,89% акций АО "Первый инвестиционный банк" (принадлежа Евгению Гинеру).

ООО "Глуховского карьера кварцитов" и ООО "Николаевского глиноземного завода" (принадлежали Олегу Дерипаске, ориентировочная стоимость составляет 10 млрд грн);

ТРЦ "Ocean Plaza", ориентировочной стоимостью свыше 350 млн дол США (принадлежал братьям Ротенбергам).

Отмечается также о национализации разных долей уставного капитала и имущества россиян в других важных стратегических отраслях украинской экономики.

Например, под контролем государства будет 100% акций ООО "Авангард-Виларти", кроме "Оушен Плаза Проджект (Кипр) ЛТД" владеет еще компанией "Итодер Инвестментс Лимитед" (Ethoder Investments Limited) и 66,65% "Инвестиционного союза "Лыбидь".

"ГБР продолжает системную работу по повышению обороноспособности страны и способствует возвращению имущества рашистов в Украине в государственную собственность", — подчеркнули правоохранители.

Напомним, в декабре 2022 года стало известно, что Печерский районный суд Киева арестовал Premier Palace Hotel, Premier Hotel Rus и другие гостиницы в столице и других городах страны — объекты, по версии следствия, принадлежащие группе VS Energy. Она находилась под контролем бизнесменов из РФ Александра Бабакова, Евгения Гинера и Михаила Воеводина.

А месяцем ранее СБУ устроила обыски в энергокомпании VS Energy, которую связывают с россиянами.