Война и зарплаты: как меняются доходы украинцев в 2023 году

Рост номинальной заработной платы в Украине, по данным Пенсионного фонда, составил примерно 2% с годовым уровнем инфляции в 12,8%.

В Пенсионном фонде Украины подсчитали показатель средней зарплаты по итогу второго квартала 2023 года. Как свидетельствуют данные ПФУ, реальная зарплата украинцев в июне показала рост в первые с начала полномасштабной войны.

Как менялась заплата

По данным Пенсионного фонда, реальные выплаты украинцев увеличивались ежемесячно, начиная с первого месяца 2023 года:

январь – 12 644,98 гривны;

февраль – 12 794,11 гривны;

март – 13 423,28 гривны;

апрель – 13 626,02 гривны;

май – 14 109,64 гривны;

июнь – 16 012,38 гривны.

По сравнению с июнем 2022 года зарплата у людей выросла на 14,7%. Год назад уровень зарплат был на уровне 13 957,63 гривны. При этом годовая инфляция в июне составила 12,8%, то есть рост реальной зарплаты составил, примерно, 2%.

Что на самом деле происходит с инфляцией в 2023 году: ответ Нацбанка

По данным НБУ, темпы инфляции в июле этого года замедлились на 0,6%. В Нацбанке говорят: все благодаря благоприятной ситуации на валютном рынке.

"Более быстрое замедление инфляции было обусловлено большим предложением сырых продуктов питания, а также отражением благоприятной ситуации на валютном рынке и улучшения инфляционных ожиданий в ценах отдельных товаров, прежде всего импортных", — подчеркнули в регуляторе в комментарии об инфляции в июле 2023 года.

При этом потребительская инфляция от года к году (г/г) продолжила замедляться — до 11,3% с 12,8% в июне. Что касается месячной дефляции, то ее в последний раз фиксировали еще в августе позапрошлого года.

Напомним, 26 июля в Государственной службе занятости рассказали, каких специалистов сейчас не хватает на рынке труда в Украине. Также Фокус объяснял, кого ищут и сколько готовы платить украинские работодатели в 2023 году.