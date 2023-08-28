Наперекор ЕС: Венгрия введет новые ограничения для украинской агропродукции

По словам министра сельского хозяйства Венгрии, в последние годы сельское хозяйство страны переживает одно потрясение за другим, а дешевая украинская сельхозпродукция только усугубляет ситуацию.

Если Европейский Союз согласится на импорт украинского зерна после 15 сентября, Венгрия не будет придерживаться позиции блока. Так, страна собирается полностью закрыть свои границы для агропродукции из Украины, пишет местное издание Agrarszektor 27 августа.

По словам министра сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя, руководство страны не планирует отказываться от запрета импорта.

"Если ЕС не продлит запрет на импорт некоторых украинских зерновых продуктов, срок действия которого истекает 15 сентября, то Венгрия введет запрет на импорт", — сказал он.

Надь добавил, что Венгрия собирается расширить запрет на импорт с четырех видов украинской агропродукции (пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника) до 24 видов.

По мнению министра, продлевать запрет нужно, поскольку в последние годы сельское хозяйство Венгрии переживает одно потрясение за другим:

эпидемия коронавируса;

засуха;

последствия войны в Украине;

энергетический кризис.

Иштван Надь считает, что ко всем неприятностям добавилась еще и дешевая украинская сельхозпродукция, которая беспошлинно наводнила европейский рынок.

Отметим, что Еврокомиссия в мае 2023 года ввела запрет на импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Словакию, Румынию, Венгрию, Польшу и Болгарию, а затем продлила ограничения до 15 сентября. В Польше хотят, чтобы эмбарго действовало как минимум до конца нынешнего года.

При этом 19 августа стало известно, что до 20 стран Евросоюза выступают против продления эмбарго. Как сообщает польское радио RMF FM, стране грозят санкциями, если польские власти откажутся снимать ограничения на импорт украинской агропродукции после 15 сентября.

Отметим, что из Украины сейчас вывозят треть объема экспортного зерна. Но маршрут очень сложный: на автомобилях, по рекам или железным дорогам, отмечает в беседе с Фокусом координатор Экономической экспертной платформы Олег Гетман.

Также напомним, что 18 августа СМИ писали, что РФ, Турция и Катар готовят новое соглашение, которое придет вместо "зерновой сделки".