Пенсии в Украине: кто получит дополнительную выплату 4200 грн

Граждане, которые имеют особые заслуги перед Украиной, получают надбавку к пенсии, размером от 480 до 4200 грн в зависимости от категории.

В Пенсионном фонде объяснили, кто получит прибавку к пенсии в 2023 году. Речь идет о гражданах, которые имеют особые заслуги перед Украиной. Об этом говорится в заметке Facebook Главного управления фонда в Винницкой области.

В заметке указано, что надбавка будет выплачиваться на основе двух Законов Украины: "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" и "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов". В оба документа внесены правки в соответствии с Законом от 29 мая 2023 года, который урегулировал защиту борцов за независимость Украины в 20-м веке.

Пенсии в Украине 2023: кто получит прибавку

Начиная с 1 июля, вступили в действие статьи, которые предоставляют право на прибавку к пенсии гражданам, отвечающим следующим требованиям:

граждане признаны борцами за независимость Украины в 20 в.;

граждан посадил в тюрьму (подверг репрессиям) коммунистический режим из-за политических или религиозных убеждений.

Такие граждане получат надбавку к пенсии в размере 4200 грн. Начиная с 1 марта 2024 года, эта надбавка будет индексироваться.

Надбавка к пенсии за особые заслуги: как оформляется

В Пенсионном фонде обнародовали детали процедуры оформления надбавки к пенсии за особые заслуги. В частности, надбавка начисляется

со дня обращения относительно надбавки;

со дня приобретения права на надбавку, если обращение состоялось в следующий промежуток времени — не позднее, чем через 12 месяцев после обращения, но не ранее 1 июля 2023 года.

Основание для установления пенсии за особые заслуги — справка от Региональной комиссии областной государственной администрации, подтверждающая статус гражданина.

Надбавка к пенсии другим категориям: кого касается и какой размер

Ряд других категорий граждан также имеют право на надбавку к пенсии.

Какие категории граждан имеют право на надбавку 35-40%:

герои Украины;

граждане, которые получили орден Небесной сотни;

граждане, которые имеют четыре и более ордена Украины;

граждане, которые во времена независимости Украины получили звание "народный";

матери, которые родили пять и более детей.

Размер набавки — 35-40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Отметим, прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц в 2023 году равен 2093 грн. Таким образом, размер надбавки к пенсии в 2023 году — от 732 до 837 грн.

Какие категории граждан имеют право на надбавку 23-35%:

ветераны войны, которые после провозглашения независимости получили орден "За личное мужество";

победители олимпийских и параолимпийских игр, чемпионата мира среди глухих, чемпионы и рекордсмены мира и Европы;

космонавты, побывавшие в космосе;

члены летно-испытательных экипажей самолетов;

граждане, которые получили звание "заслуженного", получили государственную премию или награждены одним из орденов Украины.

Размер надбавки — 23-35% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Таким образом, в 2023 году граждане будут получать надбавку от 481 до 732 грн.

Есть ли надбавка за советские звания?

Пресс-служба ГУ Пенсионного фонда в Винницкой области также уточнила, кто потерял право на назначение пенсии за особые заслуги:

имеют советские звания и ордена;

были народными депутатами;

четыре и более раз были депутатами Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, районных городских советов.

Впрочем, отмечается: если пенсии были назначены до 1 июля 2023 года, то они не отменяются.

Надбавка к пенсии — объяснение Пенсионного фонда Фото: Пенсионный фонд

Напоминаем, в Украине проведут перерасчет пенсий на 2024 год. Некоторые граждане получат повышение выплат на 2600 грн. Чтобы получить такой перерасчет, нужно предоставить в Пенсионный фонд справку о зарплате, полученной до 2000 года: в ПФУ объяснили детали процедуры.