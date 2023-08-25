Пенсии в Украине: кто может рассчитывать на перерасчет выплат от ПФУ

Пенсионеры для пересмотра размера выплат могут предоставить справку о зарплате за период до 2000 года. Тогда ПФУ обязан провести специальную проверку.

Related video

Украинские пенсионеры могут по собственному желанию могут подать в Пенсионный фонд заявление о перерасчете пенсии. Рассмотреть просьбу граждан и даже пересчитать размер выплат в госструктуре могут даже во время войны. В издании "На пенсии" рассказали, сколько времени могут проверять документы для пересчета выплат.

Как происходит проверка

Так, например, иногда пенсионеры предоставляют справку о зарплате за период до 2000 года. Тогда органы ПФУ должны провести обязательную проверку. В частности, сотрудники госструктуры связываются с предприятием, на котором в свое время работал гражданин, а также проверяют документы, на основании которых выдана справка. К примеру, это могут быть личные счета о начисленной зарплате.

Сколько продолжается процедура

В законодательстве отсутствуют четкие сроки для проведения таких проверок. Отмечается, что особенно остро вопрос возник во время военного положения, когда появились, когда доступы к некоторым архивам были закрыты для сохранности данных.

Важно

Украинцам пересчитают размер пенсий в 2024 году: кому прибавят 2600 гривен

Но при идеальных условиях решение о назначении или перерасчете пенсии должно приниматься в течение десяти дней. Поэтому если гражданин подавал заявку на перерасчет пенсии во время войны, но его просьбу не рассмотрели по каким-то причинам, то когда ситуация в стране наладится, соответствующий перерасчет произведут задним числом.

Главное, чтобы пенсионер мог подтвердить, когда именно подавал заявление на перерасчет пенсии и соответствующую справку.

Как подать заявление на перерасчет выплат онлайн

Для этого нужно зайти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда, войти в личный кабинет, а также:

в разделе "О пенсионном обеспечении" выбрать вкладку "Заявление на перерасчет пенсии";

ознакомиться с инструкцией;

выбрать свой территориальный орган ПФУ и вид перерасчета "ч.4 статьи 42".

Важно

Пенсии в Украине: как увеличатся выплаты после индексации в 2024 году

После этого заявитель должен заполнить необходимые поля заявления и загрузить уже подготовленные копии паспорта и идентификационного кода, добавить отметку о согласии на обработку персональных данных, сформировать заявление, перепроверить все данные, подписать заявление электронной подписью и отправить его в Пенсионный фонд для обработки.

Напомним, в Украине действует программа дополнительных выплат к пенсиям для пожилых людей, согласно которой пенсионеры, достигшие возраста 70 лет, имеют право на дополнительные 300 гривен в месяц. Но получить финансовую поддержку могут не все украинцы.

Также 17 августа Фокус писал, засчитают ли в Украине стаж тем пенсионерам, которые работали в Польше.