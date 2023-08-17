Пенсии в Украине после работы за границей: засчитают ли стаж тем, кто работал в Польше

Если украинец имеет страховой стаж в Украине и работал в Польше, то для определения права на назначение пенсии эти стажи суммируются.

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С началом полномасштабных боевых действий на территории Украины немалое количество граждан выехало за границу. Некоторые украинцы оказались в Польше и продолжают работать в соседней стране до сих пор. Поэтому в Пенсионном фонде (ПФУ) рассказали, засчитывается ли приобретенный в Польше стаж в Украине.

В госструктуре объяснили, что приобретенный на территории Польши стаж учитывается в страховой стаж для определения права на получение пенсии в Украине. Это условие предусмотрено в соглашении между двумя государствами, которое было подписано 18 мая 2012 года. Соответственно, при подсчете стажа для назначения пенсии приобретенный в Украине и в Польше стаж суммируется.

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При этом, как отметили в ПФУ, размер пенсии рассчитывается только за приобретенный в Украине стаж.

Как восстановить выплаты украинцам на оккупированных территориях

Для этого украинцам нужно воспользоваться квалифицированной электронной подписью "Дія.Підпис". Восстановить выплаты можно будет удаленно. Как пояснили в министерстве социальной политики, воспользоваться этой возможностью могут граждане, которым до войны пенсии доставляла "Укрпошта".

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Для этого так же нужно подать заявление через веб-портал Пенсионного фонда Украины с использованием "Дія.Підпис" или провести видеоконференцсвязь с органами Пенсионного фонда.

Проиндексируют ли пенсионные выплаты в следующем году

Ежегодная индексация пенсионных выплат может состояться и в следующем году, несмотря на войну. Министр социальной политики Оксана Жолнович 11 августа рассказала, что сейчас в правительстве рассматривают эту возможность, поэтому очень вероятно, что индексация пенсий в 2024 году состоится.

"В этом году мы ее сделали. В следующем году постараемся также, но сложно сказать, что будет ждать нас в начале весны после еще одной сложной зимы. Поэтому пока планируем, а жизнь покажет", — рассказала она.

Между тем в ПФУ также рассказали, что некоторые пенсионеры могут получить доплату к пенсии в размере 4200 грн. В частности, надбавка установлена лицам, которые признаны борцами за независимость Украины. Однако пенсионеры, имеющие право на надбавку по нескольким основаниям, получают выплаты, которые являются большими по размерам.

Ранее Фокус объяснял, что украинцы, которым не хватает стажа для выхода на пенсию по возрасту, могут его докупить, если заключат договор с Пенсионным фондом. Взносы могут быть как ежемесячные в размере 22% от минимальной зарплаты (в 2023 году — это 1 474 грн), так и разовые (годовой взнос в 2023 году — 34 320 грн).