Пенсії в Україні після роботи за кордоном: чи зарахують стаж тим, хто працював у Польщі

Якщо українець має страховий стаж в Україні та працював у Польщі, то для визначення права на призначення пенсії ці стажі сумуються.

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З початком повномасштабних бойових дій на території України чимала кількість громадян виїхала за кордон. Деякі українці опинилися у Польщі та продовжують працювати у сусідній країні дотепер. Тому у Пенсійному фонді (ПФУ) розповіли, чи зараховується набутий у Польщі стаж в Україні.

У держструктурі пояснили, що набутий на території Польщі стаж враховується до страхового стажу для визначення права на отримання пенсії в Україні. Ця умова передбачена в угоді між двома державами, яка була підписана 18 травня 2012 року. Відповідно, під час підрахунку стажу для призначення пенсії набутий в Україні та в Польщі стаж сумується.

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При цьому, як зазначили у ПФУ, розмір пенсії розраховується лише за набутий в Україні стаж.

Як відновити виплати українцям на окупованих територіях

Для цього українцям потрібно скористатися кваліфікованим електронним підписом "Дія.Підпис". Відновити виплати можна буде віддалено. Як пояснили у міністерстві соціальної політики, скористатися цією можливістю можуть громадяни, яким до війни пенсії доставляла "Укрпошта".

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Для цього так само потрібно подати заяву через веб-портал Пенсійного фонду України із використанням "Дія.Підпис" або провести відеоконференцзв’язок з органами Пенсійного фонду.

Чи проіндексують пенсійні виплати наступного року

Щорічна індексація пенсійних виплат може відбутися й наступного року, попри війну. Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович 11 серпня розповіла, що наразі в уряді розглядають цю можливість, тому дуже ймовірно, що індексація пенсій у 2024 році відбудеться.

"Цьогоріч ми її зробили. Наступного року намагатимемося також, але складно сказати, що чекатиме нас на початку весни після ще однієї складної зими. Тому поки що плануємо, а життя покаже", — розповіла вона.

Тим часом у ПФУ також розповіли, що деякі пенсіонери можуть отримати доплату до пенсії в розмірі 4200 грн. Зокрема, надбавка встановлена особам, які визнані борцями за незалежність України. Проте пенсіонери, які мають право на надбавку з декількох підстав, отримують виплати, які є більшими за розмірами.

Раніше Фокус пояснював, що українці, яким не вистачає стажу для виходу на пенсію за віком, можуть його докупити, якщо укладуть договір з Пенсійним фондом. Внески можуть бути як щомісячні у розмірі 22% від мінімальної зарплати (у 2023 році — це 1 474 грн), так і разові (річний внесок у 2023 році — 34 320 грн).