Пенсії в Україні: як відновити виплати мешканцям на окупованих територіях

В Україні послабили правила щодо пенсійних виплат для громадян, які залишилися на тимчасово окупованих Росією територіях. Фокус пояснює, що саме змінилося.

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Громадяни України, які живуть на тимчасово окупованих РФ територіях або ж у зоні активних бойових дій, зможуть віддалено подати заяву до Пенсійного фонду, щоби українська пенсія надходила їм на банківські картки. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

Аби скористатися такою можливістю, пенсіонерам потрібно мати кваліфікований електронний підпис "Дія.Підпис". Відновити надходження пенсійних виплат тоді можна буде віддалено.

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Це стосується осіб, яким до війни пенсії доставляла "Укрпошта". Для цього так само потрібно подати заяву через веб-портал Пенсійного фонду України із використанням "Дія.Підпис" або провести відеоконференцзв’язок з органами Пенсійного фонду.

У відомстві зазначають, що нещодавно схоже послаблення зробили для українців за кордоном. А раніше поновлення виплати пенсії здійснювалося тільки за особистої присутності заявника.

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Втім, Пенсійний фонд має ще додатково ухвалити порядок та умови встановлення особи пенсіонера шляхом відеоконференцзв’язку. Тому для тих, хто не має електронного підпису, на практиці рішення запрацює згодом.

Індексація пенсій у 2024 році

Щорічна індексація пенсійних виплат може відбутися й наступного року, навіть попри війну. Втім, конкретні терміни індексація наразі невідомі. Як пояснила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, наразі в уряді схиляються до того, що індексація пенсій у 2024 році відбудеться.

"Цьогоріч ми її зробили. Наступного року намагатимемося також, але складно сказати, що чекатиме нас на початку весни після ще однієї складної зими. Тому поки що плануємо, а життя покаже", — підкреслила чиновниця.

Нагадаємо, у ПФУ заявили, що однією з причин відмови в призначенні пенсії або втрати частини страхового стажу є помилки в оформленні трудової книжки.

До слова, з серпня 2023 року в Україні виплачуватимуть новий розмір пенсії деяким громадянам. А ще наприкінці літа українці з особливими заслугами та люди з інвалідністю зможуть розраховувати на додаткові виплати — йдеться у статті Фокусу.