Пенсии в Украине: как восстановить выплаты жителям на оккупированных территориях

В Украине ослабили правила относительно пенсионных выплат для граждан, которые остались на временно оккупированных Россией территориях. Фокус объясняет, что именно изменилось.

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Граждане Украины, которые живут на временно оккупированных РФ территориях или в зоне активных боевых действий, смогут удаленно подать заявление в Пенсионный фонд, чтобы украинская пенсия поступала им на банковские карты. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Чтобы воспользоваться такой возможностью, пенсионерам нужно иметь квалифицированную электронную подпись "Дія.Підпис". Восстановить поступление пенсионных выплат тогда можно будет удаленно.

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Это касается лиц, которым до войны пенсии доставляла "Укрпочта". Для этого так же нужно подать заявление через веб-портал Пенсионного фонда Украины с использованием "Дія.Підпис" или провести видеоконференцсвязь с органами Пенсионного фонда.

В ведомстве отмечают, что недавно похожее послабление сделали для украинцев за рубежом. А раньше возобновление выплаты пенсии осуществлялось только при личном присутствии заявителя.

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Впрочем, Пенсионный фонд должен еще дополнительно принять порядок и условия установления личности пенсионера путем видеоконференцсвязи. Поэтому для тех, кто не имеет электронной подписи, на практике решение заработает позже.

Индексация пенсий в 2024 году

Ежегодная индексация пенсионных выплат может состояться и в следующем году, даже несмотря на войну. Впрочем, конкретные сроки индексации пока неизвестны. Как пояснила министр социальной политики Оксана Жолнович, сейчас в правительстве склоняются к тому, что индексация пенсий в 2024 году состоится.

"В этом году мы ее сделали. В следующем году постараемся также, но сложно сказать, что будет ждать нас в начале весны после еще одной сложной зимы. Поэтому пока планируем, а жизнь покажет", — подчеркнула чиновница.

Напомним, в ПФУ заявили, что одной из причин отказа в назначении пенсии или потери части страхового стажа являются ошибки в оформлении трудовой книжки.

К слову, с августа 2023 года в Украине будут выплачивать новый размер пенсии некоторым гражданам. А еще в конце лета украинцы с особыми заслугами и люди с инвалидностью смогут рассчитывать на дополнительные выплаты — говорится в статье Фокуса.