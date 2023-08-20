Пенсии в Украине: как увеличатся выплаты после индексации в 2024 году

По словам народного депутата Александра Качуры правительство, несмотря на войну, продолжит выполнять свои обязанности перед гражданами и будет поддерживать их жизнь на уровне, предусмотренном законом.

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По состоянию на август 2023 года размер средней пенсии в Украине составляет 5 311 гривен, но уже в 2024 году этот показатель вырастет на 16%. Об этом сказал народный депутат Александр Качура.

По его словам, правительство планирует провести индексацию пенсий в 2024 году, хотя из-за войны от этого можно отказаться.

"Понятно, что сейчас очень мощные инфляционные процессы, идет война, и мы не знаем, что будет с экономикой весной следующего года. Но государство должно находить возможность выполнять свои обязательства перед людьми и поддерживать на уровне, предусмотренном законом", — сказал он.

При этом Качура добавил, что государство должно изменить подход к начислению пенсий.

"Должны подтянуть пенсию к реальному прожиточному минимуму. В конце концов, надо вообще пересмотреть процесс формирования прожиточного минимума, потому что при прожиточном минимуме в 9 435 гривен, пенсия не соответствует реальным потребностям. Однако государство выполняет те обязательства, которые есть сейчас", — подчеркнул парламентарий.

Индексация пенсий в 2023 году: как повысились выплаты украинцев

Впервые пенсии украинцам повысили в марте. Так, выплаты проиндексировали для следующих категорий пенсионеров:

5,2 миллионам "гражданских" граждан, которым пенсия назначена согласно Закону № 1058, для них повышение пенсии будет осуществляться через индексацию на 19,7% показателя средней заработной платы, из которой исчисляется пенсия;

4,2 миллионам лиц, у которых выросли пенсии из-за увеличения фиксированного размера минимальных пенсионных выплат;

0,5 миллионам пенсионерам силовых ведомств;

94,5 тысячам лиц, получающих пенсию по инвалидности (увечья, заболевания, "чернобыльцы").

Следующий перерасчет выплат состоялся 1 апреля. Выплаты увеличились у работающих пенсионеров с учетом увеличенного страхового стажа.

А вот в июле пенсию проиндексировали для почти 300 тысяч представителей таких профессий, как:

ученые;

государственные служащие;

работники органов местного самоуправления.

Напомним, 17 августа Фокус писал, засчитают ли в Украине стаж тем пенсионерам, которые работали в Польше. Так, если у гражданина есть страховой стаж в Украине, но он работал в Польше, то для определения права на назначение пенсии эти стажи суммируются.