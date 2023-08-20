Пенсії в Україні: як збільшаться виплати після індексації у 2024 році

За словами народного депутата Олександра Качури уряд, попри війну, продовжить виконувати свої обов'язки перед громадянами та підтримуватиме їхннє життя на рівні, передбаченому законом.

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Станом на серпень 2023 року розмір середньої пенсії в Україні становить 5 311 гривень, але вже у 2024 році цей показник зросте на 16%. Про це сказав народний депутат Олександр Качура.

За його словами, уряд планує провести індексацію пенсій у 2024 році, хоча через війну від цього можна відмовитися.

"Зрозуміло, що зараз дуже потужні інфляційні процеси, триває війна, і ми не знаємо, що буде з економікою навесні наступного року. Але держава повинна знаходити можливість виконувати свої зобов’язання перед людьми та підтримувати на рівні, передбаченому законом", — сказав він.

При цьому Качура додав, що держава має змінити підхід до нарахування пенсій.

"Маємо підтягнути пенсію до реального прожиткового мінімуму. Зрештою, треба взагалі переглянути процес формування прожиткового мінімуму, бо при прожитковому мінімумі у 9 435 гривень, пенсія не відповідає реальним потребам. Проте держава виконує ті зобов’язання, які є зараз", — підкреслив парламентарій.

Індексація пенсій у 2023 році: як підвищилися виплати українців

Вперше пенсії українцям підвищили у березні. Так, виплати проіндексували для наступних категорій пенсіонерів:

5,2 мільйонам "цивільних" громадян, яким пенсія призначена згідно із Законом № 1058, для них підвищення пенсії здійснюватиметься через індексацію на 19,7% показника середньої заробітної плати, з якої обчислюється пенсія;

4,2 мільйонам осіб, у яких зросли пенсії через збільшення фіксованого розміру мінімальних пенсійних виплат;

0,5 мільйонам пенсіонерам силових відомств;

94,5 тисячам осіб, які отримують пенсію по інвалідності (каліцтва, захворювання, "чорнобильці").

Наступний перерахунок виплат відбувся 1 квітня. Виплати збільшилися у пенсіонерів, які працюють, з урахуванням збільшеного страхового стажу.

А ось у липні пенсію проіндексували для майже 300 тисяч представників таких професій, як:

науковці;

державні службовці;

працівники органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, 17 серпня Фокус писав, чи зарахують в Україні стаж тим пенсіонерам, які працювали в Польщі. Так, якщо у громадянина є страховий стаж в Україні, але він працював у Польщі, то для визначення права на призначення пенсії ці стажі підсумовуються.