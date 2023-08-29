От 5 до 30 тысяч гривен: кто из украинцев может получить дополнительные выплаты

В киевской мэрии отметили, что выплаты предназначены для тех жителей столицы, которые участвовали в боевых действиях и Революции Достоинства. На деньги могут рассчитывать также их родственники.

Определенные категории украинцев смогут получать финансовую помощь в размере от 5 до 30 тысяч гривен. В первую очередь речь идет о жителях столицы. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Происходят выплаты в рамках программы "Забота. Навстречу киевлянам". В ней принимают участие жители столицы, которые участвовали в АТО, являются Героями Небесной Сотни или защитниками Украины. Также на помощь могут рассчитывать их семьи.

Такие выплаты осуществляются каждый год и для определенных категорий предусмотрена разная сумма выплат:

киевляне-участники АТО без инвалидности: 5 тысяч гривен;

киевляне-участники АТО с инвалидностью II группы: 20 тысяч гривен;

киевляне-участники АТО I группы: 30 тысяч гривен.

Члены семьи могут рассчитывать на финансовую помощь в размере 10 465 гривен. Ее выплачивают нетрудоспособным родителям военных, одному из супругов, холостым совершеннолетним детям с инвалидностью с детства I и II групп или людям с инвалидностью I группы.

"Чтобы получить эти виды помощи, нужно обратиться в Департамент социальной политики КГГА или Центры предоставления административных услуг", — говорится в сообщении.

Ранее Фокус сообщал, кто из украинский переселенцев имеет право на получение социальных выплат в течении года. В случае одобрения заявки, для продления выплат никаких дополнительных действий совершать не нужно — деньги будут автоматически зачисляться на банковские счета.