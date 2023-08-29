Будут греться буржуйками: часть Донецкой области останется без отопления зимой

Обеспечить восемь городов региона центральным отоплением невозможно из-за перебитых газопроводов, но власти обещают обеспечить людей печками и дровами.

Восемь городов Донецкой области — Бахмут, Северск, Торецк, Часовой Яр, Угледар, Авдеевка, Святогорск и Лиман — останутся без централизованного отопления этой зимой. Об этом сообщает издание 6262 со ссылкой на заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой ОВА Ларису Гусеву.

Она пояснила, что подать тепло в эти города не получится, потому что там нет газа из-за перебитых газопроводов. Чиновник заверила, что во всех остальных населенных пунктах будет централизованное отопление или за счет газовых котлов, или за счет модульных угольных котлов.

Лариса Гусева отметила, что там где не будет централизованного отопления, люди будут греться с помощью печек-булерьянок, буржуек, которые предоставят администрации городов и области, кроме того, жителей будут обеспечивать дровами и пеллетами.

"Есть определенная программа, есть помощь международных организаций, это уже будет все в индивидуальном порядке, мы этим уже занимаемся", — заявила замначальника департамента ЖКХ.

По ее словам, в тех городах, где отопительный сезон планируется начать по графику, к 1 октября теплоснабжающие предприятия должны подготовить полностью все объекты.

"К сожалению, в нашей области пока есть небольшое отставание от рекомендованных цифр, и средняя цифра подготовки Донецкой области к отопительному сезону по состоянию на сегодня составляет 63%", — уточнила Лариса Гусева.

Она добавила, что более чем на 70% к зиме подготовились такие громады, как: Андреевская, Белозерская, Великоновоселковская, Гродовская, Ильиновская, Константиновская, Мирноградская, Покровская, Очеретинская, Славянская.

Чиновник напомнила, что в результате ударов российских оккупантов в области сейчас разрушено 110 объектов теплоснабжения, что влияет на подготовку к отопительному сезону.

Напомним, недавно Фокус разбирался, что делают украинские власти для того, чтобы зимой украинцы не остались без тепла в домах.

19 августа председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что зима в Украине будет тяжелой, ведь запас мощности в энергосистеме страны меньше чем в прошлом году, но украинские энергетики неустанно продолжают подготовку к отопительному сезону, поэтому к зиме украинская энергосистема будет "максимально готова".